Ker mu je bil dožen denar, ga je Adrian umoril: zdaj mora zapustiti Slovenijo

Adrianu Petelinu velika porota koprskega okrožnega sodišča ni verjela, da ni imel nič z umorom 57-letnega Kraševca Darja Grmeka.

Danes popoldan so ga obsodili, ker je 1. aprila lani Kobjeglavčana umoril na grozovit način. Petelina so v današnji sodbi kaznovali s 23 let zaporne kazni, izgonom iz države za pet let, stransko denarno kaznijo 5000 evrov, stroški kazenskega postopka, nagrado odvetnici ...

Njegov motiv za umor je bilo koristoljubje.

Pokojnemu je bil po prepričanju sodišča dolžan več deset tisoč evrov, ker denarja za vračilo ni imel, se je nad njim sprva izživljal z nožem in vrtnimi škarjami, dokler Kobjeglavćan ni umrl v »smrtni grozi«. Potem je s požigom nameraval uničiti dokaze.

Več v jutrišnji številki Slovenskih novic.