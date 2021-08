Krepko čez 200 okužb, bolnišnice bolj polne kot lani

Zdrveli v rdeče

Hospitalizacije 11. avgusta 2020. FOTO: Sledilnik

V torek so potrdili 248 primerov okužb z novim koronavirusom (dan prej jih je bilo 216, v torek prejšnji teden pa 139, kar je 74-odstotni porast). Opravili so 1.974 PCR-testov, kar pomeni, da je delež pozitivnih 12,6-odstoten (dan prej 11,7, prejšnji torek pa 8,8). Opravljenih je bilo še 19.126 hitrih testov.Število aktivnih primerov je poskočilo za 163, na 1.752, 14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev pa za deset odstotkov, na 83,1.V bolnišnicah se zdravi 36 covid bolnikov, od tega sedem na oddelkih za intenzivno nego. Na respiratorju je šest oseb, intubiranih je pet. Za primerjavo: 11. avgusta 2020 je bilo v bolnišnicah 23 oseb. Na akutnem oddelku se jih je zdravilo 21, na intenzivni terapiji pa dva. Umrla je ena oseba.Po kriteriju Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je Slovenija že v rdečem območju, saj je delež pozitivnih večji od štirih odstotkov, 14-dnevna incidenca pa je višja od 75. Uradno je na seznamu ECDC Slovenija še v oranžni fazi, saj države epidemiološko razvrščajo ob četrtkih. Celotna Slovenija je bila na seznamu ECDC zeleno obarvana v začetku julija, po približno mesecu in pol pa smo očitno zdrsnili nazaj v rdeče območje. Če se bo stanje še naprej slabšalo in bomo imeli pri več kot štiriodstotnem deležu pozitivnih 14-dnevno incidenco višjo od 200, pa se bomo uvrstili na temnordeči seznam.