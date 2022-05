Znano še eno ministrsko ime: bodo sedež ministrstva preselili v Maribor?

Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj, ki bo v prihajajoči vladi pripadlo stranki SD, je soboški župan Aleksander Jevšek. Za STA je povedal, da bi bil kot zagovornik decentralizacije naklonjen, če bi bil sedež ministrstva v Mariboru.

Po tem, ko so Socialni demokrati že v sredo potrdili prve tri ministrske kandidate iz svojih vrst, predsednico stranke Tanjo Fajon za ministrico za zunanje in evropske zadeve, Dominiko Švarc Pipan za ministrico za pravosodje in Matjaža Hana za ministra za gospodarstvo, turizem in šport, je tako zdaj znano še četrto ime za vodenje ministrstev, ki bodo pripadal drugi največji koalicijski partnerici. Postopki v stranki sicer še tečejo in zadnjo besedo o kandidatih bo imelo v soboto predsedstvo SD.

Je pa Jevšek povedal, da bi bil kot velik zagovornik decentralizacije Slovenije naklonjen ideji, da bi bil sedež ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj v Mariboru. Podprl bi tudi predloge, po katerih bi še kakšno drugo ministrstvo preselili iz prestolnice, a je to po njegovih besedah odločitev nastajajoče vlade in njenega bodočega predsednika Roberta Goloba.