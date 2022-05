Novi poslanci prvič v klopeh: to sta jim na srce položila Zorčič in Pahor (FOTO)

V državnem zboru je dopoldne potekala ustanovna seja devetega sklica državnega zbora, ki jo je vodil najstarejši poslanec Miroslav Gregorič iz Gibanja Svoboda. Poslance sta nagovorila predsednik republike Borut Pahor in dosedanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Prvi dan jih je v državni zbor prišlo vseh 90.

Miroslav Gregorič, najstarejši in Lenart Žavbi, najmlajši poslanec novega sklica parlamenta. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Zorčič se je poslovil z besedami, da je po izteklem mandatu slovenska demokracija »še bolj izkušena in robustna« s tem, ko so poslanci preizkusili vse mogoče institute ustavnega sistema. »Preteklo obdobje nas je obogatilo s številnimi izkušnjami in smo na pravi poti, da demokracijo nadgradimo in starejšim demokracijam v EU pokažemo, kako odločno smo pripravljeni graditi našo državo v prihodnje,« je dejal.

Želi si, da državni zbor v prihodnje ne bo poligon za medsebojno obračunavanje, ampak za sodelovanje. Nove poslance je tudi nagovoril z besedami, da je pred njimi težek mandat zaradi mednarodnih okoliščin. »Pred vami so težke odločitve, ker prihajamo v neznano obdobje.«

Predsednik Borut Pahor je poslance pozval, naj se z minuto molka poklonijo umrlim v tragični nesreči v Kočevju. Po tem je novoizvoljenim poslancem čestital in jih soočil z njihovimi nalogami, naj med drugim skrbijo za mir, varnost in blaginjo Slovenije v svetu.

»Nova zakonodajna in izvršna oblast začenjata mandat v domačih in svetovnih razmerah, ki vzbujajo dolžne skrbi, ni pa razlogov za strah, če bomo ob običajnemu razhajanju znali pri najpomembnejših državnih zadevah poiskati skupni jezik,« je dejal Pahor.

Ustanovna seja FOTO: Črt Piksi Delo

Pričakuje, da bo najpozneje 23. maja podpisal predlog kandidature za predsednika vlade. »»Glede na izkušnje smemo pričakovati, da bodo posvetovanja najpozneje v ponedeljek, 23. maja letos. Glede na razplet volitev in izjave voditeljic in voditeljev parlamentarnih strank pričakujem, da bom še istega dne ugotovil prepričljivo podporo za mandatarja,« je dejal.

Po nagovorih Pahorja in Zorčiča so novoizvoljeni poslanci imenovali mandatno-volilno komisijo. Vodila jo bo poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, podpredsednica pa bo Alenka Jeraj (SDS), so soglasno sklenili novoizvoljeni poslanci. V MVK so sicer zastopane vse poslanske skupine.