Znano, kdo stoji za neznanimi telefonskimi številkami, ki grenijo življenje Slovencem

Da prevaranti na vseh mogočih kanalih prežijo na nove žrtve, policisti opozarjajo vsak dan znova. Eden izmed vse bolj priljubljenih načinov so tudi klici. Varnim na internetu opozarjajo, da s klici iz tujih, neznanih in celo slovenskih telefonskih številk skušajo prevaranti uresničiti prevaro, ki vas bo veliko stala.

Po telefonu se najpogosteje predstavijo se kot Microsoftova tehnična pomoč in vas želijo prepričati, da jim omogočite dostop do računalnika ali pa vas bodo skušali prepričati da ustvarite račun v eni od kriptomenjalnic, ker naj bi imeli določen znesek v kriptovaluti.

»V obeh primerih pa je njihov cilj finančna korist. Torej podatki vaše kreditne kartice ali dostop do spletne banke v nekaterih primerih tudi zloraba identitete za namen kreiranja računov na kripto menjalnicah,« so zapisali in dodali, da je poleg finančnega oškodovanja možno tudi, da vam ukradejo identiteto. »Take klice je najbolje ignorirati.«

Lažne klice s tehnično pomočjo najpogosteje izvajajo iz mednarodne predpone +44 (Velike Britanije). Lahko se pojavijo tudi slovenske telefonske številke, saj so številke klicateljev ponarejene. Pogosto kličejo tudi preko aplikacij kot so Viber ali WhatsApp.

Če posumite, da gre za prevaro, klic prekinite, če pa ste že bili oškodovani pa goljufijo prijavite policiji. Klicev ne vračajte, saj lahko ob tem nastanejo dodatni stroški.

Kaj še morate narediti, če ste bili žrtev prevare?