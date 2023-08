Ste dobili takšen SMS? Lahko vas drago stane, ne nasedajte

Prevaranti, ki poskušajo pridobiti vaše zaupne osebne podatke, so znova in znova na delu. Že pred časom so tako v NLB zaznali, da pošiljajo lažna SMS-sporočila, s katerimi vas želijo zavesti, da je vaš račun omejen. Poudarjajo, da gre za poskus prevare in da banka nikoli ne poziva k pošiljanju osebnih podatkov prek elektronskih sporočil.

S klikom na priloženo spletno povezavo vas želijo preusmeriti na lažno spletno stran NLB, na kateri od vas zahtevajo vnos zaupnih osebnih podatkov. Tako pridobljene podatke nato zlorabijo za izvrševanje nepooblaščenih plačilnih transakcij, ki bremenijo vaš bančni račun. Na takšna SMS-sporočila se ne odzovite in jih enostavno izbrišite.

Gre za poskus prevare

V primeru, da prejmete e-sporočilo ali SMS-sporočilo, ki vsebuje povezavo na spletno stran, na kateri od vas zahtevajo vnos osebnih podatkov oziroma varnostnih elementov (uporabniško ime, geslo, enkratno geslo OTP, številka plačilne kartice, CVC-koda), ne kliknite na povezavo in ne vpisujte svojih podatkov.

Primer lažnega sporočila. FOTO: S. N.

Če ste svoje osebne podatke oziroma varnostne elemente že vnesli na lažno oziroma sumljivo spletno stran, pa s pomočjo bančnih strokovnjakov blokirajte uporabo elektronskega bančništva.