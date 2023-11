Znano, kam se bo za čas prenove seli ljubljanska SNG Drama

SNG Drama Ljubljana bo letošnjo sezono, ki bo zadnja v neprenovljeni stavbi, slavnostno zaokrožila junija 2024. Nato se bo z vsemi službami in dejavnostmi preselila na Litostrojsko cesto 56. Na nadomestni lokaciji bo gledališče delovalo do zaključka projekta celovite prenove Drame.

Kot so sporočili iz ljubljanske Drame, bo prireditveni prostor, ki je trenutno poznan kot hala L56, od začetka sezone 2024/25 do konca prenove namenjen izključno izvajanju njihovega programa. Znotraj prostora bodo vzpostavljeni novi dvorani za repertoar Velikega odra in Male Drame, vadbeni odri, garderobe igralskega ansambla ter drugi prostori za delo zaposlenih.

Sredstva za delovanje Drame v nadomestnem prostoru na Litostrojski cesti 56 so zagotovljena v okviru proračuna za izvedbo projekta celovite prenove SNG Drama Ljubljana, ki ga je vlada septembra 2022 uvrstila med državne investicijske projekte.

»Tudi na ministrstvu za kulturo se z veseljem spogledujemo z novim poglavjem v zgodovini našega osrednjega gledališča. Začasna selitev na Litostrojsko cesto bo omogočila dokončanje prenove Drame,« so v sporočilu za javnost navedli besede ministrice za kulturo Asta Vrečko.

Dodala je, da se z obnovo ohranja kulturna dediščina, izboljšujejo se pogoji za gledališko ustvarjanje, obenem pa tudi pogoji dela za igralce in igralke ter ostale, ki delujejo v tem pomembnem slovenskem gledališču. »Verjamem, da bo obnovljena Drama še bolj povezala občinstvo s celotno skupnostjo. Vesela sem, da skupaj gradimo prihodnost gledališke umetnosti ter kulture in upam, da bo tudi obdobje začasnega gostovanja na Litostrojski cesti uspešno in polno novih doživetij,« je v izjavi še zapisala ministrica.

V prostore hale L56

Čeprav se bo kolektiv Drame dokončno preselil na nadomestno lokacijo šele ob koncu sezone 2023/24, v gledališču že potekajo priprave za praznjenje starih prostorov, ki bo moralo biti končano pred začetkom restavracije spomeniško zaščitene stavbe ter pred rušenjem dotrajanih prizidkov in gradnjo nove stavbe, kot jo je zasnoval arhitekturni biro Bevk Perović arhitekti.

»Ena glavnih skrbi je bila, kje bomo lahko v času prenove delovali, tako da nam je zdaj, ko je končno jasno, da se začasno selimo na Litostrojsko cesto, v prostore hale L56, zelo odleglo. Seveda so občutki mešani - na eni strani nostalgično poslavljanje od zgodovine in neštetih spominov, s katerimi je ta stavba prežeta, na drugi pa olajšanje in zadovoljstvo, saj se zavedamo, da bomo lahko po dolgo pričakovani prenovi ustvarjali v bistveno boljših pogojih,« pa je poudarila ravnateljica SNG Drama Ljubljana Vesna Jurca Tadel.