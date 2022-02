Zimske počitnice: kakšno gnečo lahko pričakujete na smučiščih?

Smučarska središča bodo med prihajajočimi zimskimi šolskimi počitnicami dobro zasedena. Rezervacije v Kranjski Gori kažejo na skoraj polno zasedenost nočitvenih zmogljivosti v prvem tednu počitnic. Na Rogli, Krvavcu in Cerknemu se obeta polna zasedenost oba tedna, še kar nekaj prostih zmogljivosti pa je v Bohinju.

Kranjska Gora bo polna

V Kranjski Gori stanje rezervacij kaže na okoli 90-odstotno zasedenost namestitvenih zmogljivosti v prihodnjem tednu, ko ima počitnice zahodna regija. Za teden, ko imajo počitnice otroci iz vzhodne regije, je rezerviranih okoli 65 odstotkov zmogljivosti, vendar pa ponudniki namestitev pričakujejo precej rezervacij še v zadnjem trenutku, so za STA pojasnili v Turizmu Kranjska Gora. Prevladujejo gostje iz Slovenije, pri čemer bodo nekateri še koristili turistične bone.

Podobno kot za celotno destinacijo velja za kranjskogorske zmogljivosti skupine Hit. Rezervacije kažejo, da so v prvem tednu zimskih počitnic njihovi hoteli in v apartmaji že skoraj popolnoma zasedeni. Odprt je tudi Kamp Špik, kjer pričakujejo zlasti prihode domačih gostov v zadnjem trenutku. V drugem terminu počitnic je v hotelih še nekaj prostih zmogljivosti, vendar računajo, da bodo tudi te v kratkem razprodali.

Nihanja rezervacij zaradi karanten

Kot je pojasnil direktor družbe Hit Alpinea Milan Sajovic, opažajo nihanja rezervacij zaradi okužb ali karanten, odpovedi rezervacij pa uspevajo nadomeščati z novimi povpraševanji. V goste pa ne prihajajo le Slovenci, temveč tudi tujci, zlasti Hrvati, Madžari in Angleži.

Motivi iz najbolj obleganega slovenskega smučišča. FOTO: Jure Eržen/delo

Glede na epidemiološko sliko so z dosedanjim izplenom zimske sezone zelo zadovoljni, čeprav ta še ni na ravni izpred epidemije. Ker so lani pozimi kljub zaprtim hotelom ohranjali stik z gosti in partnerji, že od začetka letošnje zime beležijo relativno visoko zasedenost. Veseli so številnih gostov iz tujine, opažajo pa tudi, da v Kranjsko Goro več ljudi kot v preteklosti prihaja na enodnevne izlete.

Tudi v hotelu Špik so z zimsko sezono zaenkrat zelo zadovoljni, saj je začetek zaradi snega in unovčevanja turističnih bonov presegel vsa pričakovanja. Izpad zaradi odpovedi januarskih tekem svetovnega pokala v teku na smučeh in v nordijski kombinaciji v Planici so deloma že nadoknadili, tudi s prihodi gostov iz tujine. V hotelu Korona, kjer so prav tako zadovoljni z zasedenostjo, pa rezervacije niso povezane s počitnicami, temveč prihodom igralniških gostov, predvsem iz Avstrije in Italije.

Tudi na Rogli zadovoljni

Z letošnjo sezono so kljub ukrepom za preprečevanje širjenja okužb zadovoljni tudi na Rogli. Trenutno stanje rezervacij kaže, da bodo Uniturjeve namestitvene zmogljivosti na Rogli še v prvem tednu počitnic zasedene 95-, v drugem pa 90-odstotno. Zasedenost je sicer nekoliko nižja kot v primerljivem obdobju leta 2020, vendar v skladu s trendom povpraševanj pričakujejo še kar nekaj rezervacij v zadnjem hipu.

Smuka na Rogli FOTO: Tadej Regent/delo

Skoraj poln je za oba tedna počitnic tudi že Hotel Krvavec. Kot so pojasnili v RTC Krvavec, se še najde kakšna prosta soba za eno noč, a verjamejo, da se bo tudi to še zapolnilo. Z letošnjo zimsko sezono so zadovoljni in veseli so, da so jim zadnje dni temperature omogočale dodatno zasneževanje. Nekaj je bilo tudi novega naravnega snega. Zato verjamejo, da bodo med počitnicami snežni pogoji za smuko odlični.

V Hotelu Cerkno so po trenutnih rezervacijah namestitvene zmogljivosti v času počitnic polno zasedene. Tudi sicer se nad letošnjo zimsko sezono ne morejo pritoževati, saj jim, kot je izpostavil direktor družbe Jože Oplotnik, vremenske razmere in upoštevanje pogoja PCT dovoljuje nemoteno obratovanje.

Več prostega v Bohinju

Slabša je medtem zasedenost turističnih zmogljivosti v Bohinju, ki je sicer dobro izhodišče za smučišči na Voglu in Soriški planini ter center na Pokljuki. Rezervacije za prvi teden počitnic kažejo okoli 70-odstotno zasedenost, za drugi teden pa zaenkrat okoli 50-odstotno. V bohinjskih hotelih sicer trenutno prevladujejo tuji gostje, zlasti iz Madžarske in Hrvaške, pa tudi Belgije in Avstrije. Slovenskih gostov je od 10 do 20 odstotkov.

Drugačna je struktura gostov v zasebnih nastanitvah, kjer prevladujejo domači gostje in je tujih le med 20 in 30 odstotki. Sicer pa si tudi v zasebnih nastanitvah več obetajo od prvega tedna počitnic, ki je glede na sedanje rezervacije zaseden od 60 do 70 odstotkov, so pojasnili v Turizmu Bohinj, kjer se trudijo, da bi bil Bohinj bolje prepoznan tudi kot zimska destinacija.

Motiv s smučišča Vogel. FOTO: Jure Eržen/delo

Mirnejše tudi na Bledu

Še šibkejša je zimska sezona na Bledu, ki sicer stavi na bližino različnih smučarskih središč. Od Sava Hotelov Bled je v tem času odprt le Rikli Balance Hotel, ki ima bazenski kompleks. Rezervacije kažejo 70-odstotno zasedenost v obeh počitniških tednih, glede na kratkoročnost rezervacij v zadnjem času, pa v Sava Turizmu pričakujejo, da se bo zasedenost še izboljšala. Največ gostov prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Srbije in vzhodnoevropskih držav.

Z dosedanjo zimsko sezono so v Sava Hotelih Bled glede na situacijo sicer zadovoljni, saj so v decembru in januarju beležili zelo dobro zasedenost. Ob tem velja, da gostje pozimi na Bledu najbolj cenijo mir, poleg tega pa tudi priložnosti za aktivnosti na snegu in izlete v Triglavski narodni park.

Težave v Posočju

Podobno je v Posočju, kjer prav tako zimska sezona predstavlja le majhen delež celotnega turizma. Tudi obisk samega Kanina raste bolj poleti kot pozimi, ko vremenske razmere lahko predstavljajo več težav. Zato je zelo pomembna povezava z italijanskim smučiščem Sella Nevea, pri čemer jim letošnjo zimo nekaj težav povzročata občasna zapora prometa zaradi del na cesti in to, da ni enotne vozovnice za obe smučišči.

Se pa, kot je za STA povedal direktor javnega zavoda Turizem Dolina Soče Viljam Kvalić, trudijo tudi z razvojem dodatne zimske ponudbe. V Logu pod Mangartom imajo urejene tekaške proge in smučišče za otroke, na Kolovratu pa sankališče. Lotili so se tudi novega projekta turnosmučarske ture čez Julijske Alpe Juliana SkiTour.