Zimska čarovnija na ledu: drsališča po vsej Sloveniji vabijo na praznično zabavo

Zimski čas je priložnost za čarobne dogodivščine na prostem, pa naj bo šport, zabava ali druženje. Po vsej Sloveniji so se odprla drsališča, ki obiskovalce vabijo na ledene površine.

Drsanje je aktivnost, primerna za vse, od najmlajših do odraslih, ki si želijo sproščeno preživeti hladne zimske dni. Pridružite se prazničnemu vzdušju in preizkusite svoje drsalne spretnosti – zima je čas, da stopite na led! Kje so drsališča, si lahko ogledate na povezavi tukaj.

