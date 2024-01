Zgodba človeka, ki se je rodil z volanom v roki (FOTO)

V dvorani MojKino v Kranju so bili gostje in sodelavci prevozniške družbe SIGR Bizjak iz Gorenjske močno presenečeni, ko se je pred njim odvil film s starodobno vsebino, posnet v digitalni tehniki in predvajan kot trikomponentni dokumentarec: pred njimi so se zvrstile stare fotografije s še starejšimi avtomobili in zgodba družine in družbe podjetnega Aleksandra Bizjaka ter predstava v živo z najpomembnejšimi osebnostmi prevozniške družbe.

Ugled v Evropi

Pravi spektakel so izvedli trije strokovnjaki iz Šmartnega pod Goro Oljko; avtor publicist in pisatelj ter dr. geografije Emil Šterbenk, snemalec montažer digitalnega zapisa Brane Kolšek ter novinar moderator prireditve Jože Krajnc ob sijajnem glasbenem programu, ki je bil del strokovno-zabavnega scenarija. Delo o življenjski in poslovni poti uspešnega podjetnika, ki se je rodil v kamionu, je Šterbenk strastno pripravljal več kot pol leta, odkar so ga najeli pri družbi SIGR iz Zgornjih Bitenj.

Avtor knjige Emil Štrbenk in povezovalec prireditve Jože Krajnc ob legendi Aleksandru Bizjaku na motorju. FOTO: Jože Miklavc

Rojeni voznik Aleksander Sašo Bizjak. FOTO: Jože Miklavc

Zgodba z bogatim slikovnim gradivom iz 73 let življenja Aleksandra Bizjaka, človeka, ki se je rodil z volanom v roki, je tesno povezana in prepletena z razvojem motornih vozil vseh namembnosti in številnih modelov, zdaj starodobnih vozil, ter družinskim podjetjem. Almanah razvoja avtomobilske tehnike. Avtor, podkovan v zgodovini avtomobilizma in njen ljubitelj, tudi sam iskalec posebnih modelov in imetnik več starodobnih vozil, se je vživel v zgodbo družine, preučeval celotno obdobje in 50-letno kariero od začetkov poklicne poti ustanovitelja prevozniškega podjetja, ki še dandanašnji blesti v evropskem logističnem prostoru z več kot 200 prevoznimi enotami in okrog 300 vozniki.

Prvi s cvetjem

Pol stoletja je že na svojem in živi po zgledu očeta Jožeta Bizjaka, ki je med kamionskimi zasebniki oral ledino. Sašo, rojen leta 1950, je vso svojo mladost preživel s tomosom colibrijem, dirkal z vsemi mogočimi športnimi motorji, triciklom in povsem nazadnje Mercedesovim avtobusom O 321 H, ki ga je skoraj kot zapuščeno kripo usposobil v vozni turistični starodobnik, za katerim obračajo oči največji sladokusci zloščene pločevine.

Aleksander in Ivana Bizjak ob ogledu dokumentarnega filma 50 let na svojem. FOTO: Jože Miklavc

Sašev prvi motor, zdaj starodobnik colibri. FOTO: Jože Miklavc

Bizjak je za svoje uspehe prejel mnogo priznanj in pokalov. FOTO: Jože Miklavc

Prav Bizjak iz Kranja je bil prvi med prevozniki rezanega cvetja iz Nizozemske, t. i. Holandec, ki je pozneje postal ekskluzivni dobavitelj za velik del Jugoslavije in v več drugih državah. Kot športni tekmovalec tudi s kamioni, član Zveze in ZŠAM Kranj ter drugih klubov starodobnikov in borec za šoferjeve pravice je z mnogo srečnimi zgodbami dočakal družinski razvoj velike firme in selitev celotnega avtoparka, delavnic in skladišča na Jesenice. A tudi v zasluženem pokoju ne miruje, saj uživa v svetovanju ter šoferske spretnosti prenaša na vnuke in se posveča konjičkom ter muzeju svoje lastne zgodovine.

Literarni biser

Prav na tem področju so se srečali Ivana Bizjak - Ivi, mož Sašo ter tenkočutni proučevalec stare tehnike in tehnologije avtomobilizma s Štajerskega, šegavi nekdanji glasbenik, amaterski igralec, naravovarstvenik in uživač Šterbenk. Uveljavljeni publicist, pisatelj in nedvomno eden največjih poznavalcev zgodovine avtomobilnosti ter transportne tehnike iz Slatine pod Goro Oljko je še ravno ujel polstoletni jubilej družbe SIGR (iz začetnic imen družinskih članov, to so Sašo, Ivana, Grega in Robi) z izdajo knjižnega dela Rojen voznik. Knjiga v trdem ovitku formata A4, ki je bila pred kratkim natisnjena v nakladi 1000 izvodov v Tiskarni Eurograf, d. o. o., v Velenju in premierno predstavljena pred množico obiskovalcev v rojstnem Kranju, je pravi biser tovrstne literature pri nas.

Njegov oče je med kamionarji zasebniki oral ledino.

Avtor je zbral veliko fotografskega gradiva, zapisoval zgodbe in dodatno fotografiral dokumente zadnjega obdobja. Povezal se je z arhitektom publicistom Rokom Polesom, ki je knjigi dodal grafično podobo, v skoraj pustolovsko zgodbo na 196 straneh. V knjigi so ujeta zgodovinska dejstva, procesi obrti in podjetništva v stroki motoroznanstva in avto-moto tehnike, odnosi v družini in razvejana podjetniška zgodba. Rojen voznik je tako knjiga, tesno povezana s praznovanjem 50-letnice logistično-transportne in obrtno-podjetniške zgodovine Bizjakovih.

Peter Grom je predstavil muzejski eksponat. FOTO: Jože Miklavc

S tem, da je bila predstavitev knjige, filma in nekaterih zgodb prava poslastica, sta se strinjala tudi nekdanji predsednik sekcije za transport Andrej Klobasa ter Peter Grom Petja iz muzeja starodobnih vozil Vransko, ki sta tudi že sama del pristne slovenske muzejske zgodovine in avtomobilske stare pločevine. Aleksander Sašo Bizjak je tako še enkrat doživel večino svojega burnega življenja na kolesih in evropskih cestnih križpotjih. Jože Miklavc