Življenje piše zanimive zgodbe. Ena takšnih, lepih in navdihujočih, se je pripetila našemu fotoreporterju. »Ravno zdaj smo ga oddali zavetišču Gmajnice, z muckom je vse okej,« nam po telefonu pozno popoldne zadnji delovni dan minulega tedna zaupa Rok Košir, eden od treh gasilcev Gasilske brigade Ljubljana, ki so se v soboto popoldne odzvali klicu našega fotoreporterja Dejana Javornika. Poglejte pod havbo In kaj se je pravzaprav zgodilo? »Bil sem na terenu s službenim vozilom na meji, kjer so odstranjevali žico, moj osebni avto pa je bil medtem parkiran na notranjem dvorišču...