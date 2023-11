Že v januarju višje pokojnine. Minister Boštjančič razkriva, koliko več bodo na račun prejeli upokojenci

»Vlada je na seji obravnavala amandmaje k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025. Ti med drugim določajo, da se bodo transferji v letu 2024 uskladili, in sicer v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin,« je danes napovedal minister za finance Klemen Boštjančič.

»Kar se tiče pokojnin, predlagani amandmaji bolj jasno opredeljujejo tudi uskladitev pokojnin, uskladitev se delno opravi že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov že v januarju 2024, in sicer v višini 8,2 odstotka. To je višina, ki jo po zadnjih podatkih Umarja kaže izračun, da bo taka potem ta redna uskladitev. Sama končna uskladitev pa se v skladu s ZPIZ-2 opravi pri izplačilu pokojnin za mesec februar, pri tem se delna uskladitev, ki je bila izplačana v januarja 2024 v odstotku, ki sem ga prej omenil, poračuna,« pojasnjuje minister.

S predlaganimi amandmaji se črta tudi predlog člena, ki je določal, da se vrednost plačnih razredov v javnem sektorju iz plačne lestvice v letu 2024 ne uskladi. A to ne pomeni, da bodo višje tudi plače, je bilo pojasnjeno na novinarski konferenci.