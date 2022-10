Čebelarsko društvo Puconci: že 70 let marljivi kot njihove čebele

Davnega leta 1952 se je začela pisati zgodba Čebelarskega društva Puconci, ki v prvi vrsti seveda skrbi za čebele in naravo. Marljive niso samo njihove čebele, ampak tudi člani. V vseh teh letih je društvo doživelo številne spremembe. Danes ima 52 članov iz celotne občine. Častitljivo obletnico so čebelarji praznovali v domu Štefana Küzmiča, kjer so se spomnili na prehojeno pot. O zgodovini društva je zbranim spregovoril predsednik Darko Car. Vodstva so v 70 letih skrbela, da se je čebelarstvo na tamkajšnjem območju razvijalo in ohranjalo.

Puconski čebelarji so aktivni že sedem desetletij.

Prvi društveni prapor so razvili leta 1994, leto pozneje pa so začeli tesneje sodelovati z matično občino, od katere so prejemali sredstva za zdravljenje in krmljenje čebel. Društvo je članom pomagalo pri izdelavi in nakupu nalepk za med in pri organizaciji prevoza na čebelarski sejem. Vsako leto kupijo opremo, ki služi vsem članom, predvsem topilec za med in aparat za zdravljenje čebeljih družin. Vseskozi skrbijo za ustrezno izobraževanje, organizirajo različne delavnice.

Marjan Časar iz ČZS se jim je zahvalil za prehojeno pot.

Učijo mlade

Vključili so se v vseslovenski projekt Dan odprtih vrat čebelarstva, ki ga je izvedlo čebelarstvo Smodiš iz Šalamencev, kot tudi v projekt, ki ga že vrsto let uspešno izvajajo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, in sicer z OŠ Puconci in vrtci. V poletnih dneh pripravljajo tradicionalni društveni piknik, trudijo se ohranjati kulturno dediščino čebelarstva na območju občine kakor tudi zunaj njenih meja. Čaka jih še veliko dela pri ohranjanju slovenske avtohtone kranjske sivke.

Predsednik društva Darko Car.

Vsaka tretja žlica hrane na tem svetu je odvisna od čebel oziroma od opraševanja. Bolj ko so travniki onesnaženi oziroma pogosteje ko so košeni, manj je hrane in s tem čebel. Žalostno usodo te marljive živalce delijo po vsem modrem planetu, kjer jih najbolj ogroža človek s svojimi nepremišljenimi dejanji in posegi v okolje. Tega se še kako zavedajo tudi puconski čebelarji.

Mladi čebelarji na OŠ Puconci in podružnični OŠ Bodonci sodelujejo v projektih eko šole in eko učilnice ter se vsako leto udeležujejo državnega tekmovanja, skrbijo za medovito gredico na šolskem vrtu. Učenci tako spoznavajo pomen čebel in zdrave prehrane, v čebelnjaku skrbijo za kranjsko sivko.

Podelili zahvale

ČD Puconci je ponosno, da so lani v okviru Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) vzpostavili devet regijskih čebelnjakov, od tega enega v Pomurju, ki je namenjen izobraževanju in druženju čebelarjev. Na jubileju je bil govor tudi o tem, da je ČZS predlagala Evropski uniji, da bi se med označeval s poreklom za vsako državo posebej; ta uredba naj bi bila sprejeta decembra, kar bi bil spet velik dosežek slovenskih čebelarjev. Izdali so bilten, v katerem so v sliki in besedi predstavljeni vsi čebelarji in njihovi čebelnjaki. Vsak član je v satnem okvirju prejel spominsko sliko svojega čebelnjaka.

Otroci so uprizorili dramsko igro.

Zahvale so prejeli praporščaka Karel Car in Drago Kuronja, Mateja Ratiznojnik, ravnatelj OŠ Puconci Štefan Harkai, Alenka Cör za uspešno vodenje čebelarskega krožka na OŠ Puconci, mentor čebelarskega krožka Danilo Bedek, mentor čebelarskega krožka Jože Kuhar, mentor čebelarskega krožka Simon Sever, za uspešno sodelovanje Milena Bertalanič, Čebelarska zveza društev Pomurja, ČZS, ČD Lovrec na Pohorju, Kulturno-turistično društvo Puconci, KS Puconci, Vaneča, Brezovci, Šalamenci in Zenkovci, Občina Puconci, OŠ Puconci.

Čestital jim je tudi predsednik Zveze čebelarskih društev Pomurja Štefan Šemen.

Priznanje za 50 let članstva je prejel Janez Ficko, priznanje za 60 let članstva Franc Šoštarec, naziv častni član je prejel župan občine Puconci Ludvik Novak, naziv častni član društva pa Štefan Sočič. Zahvalo za življenjsko delo na področju čebelarstva sta dobila Štefan Varga in Štefan Benko.

Dramska skupina osnovne šole je pripravila igro z naslovom Čebele, naše prijateljice.