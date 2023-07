Že 20 let spodbujajo varne obiske gora (FOTO)

Planinska društva, ki delujejo v Šaleški dolini in na obrobju od Mislinjske ter Spodnje in Zgornje Savinjske doline, že 20 let prirejajo skrbno izbrane planinske pohode, s katerimi želijo spodbujati varne obiske gora. Pobudnica zanje je bila Martina Pečnik iz PD Šoštanj, ki je predlagala vsakoletne pohode predvsem na kamniško-savinjskem ter koroškem območju, podprla sta jo še Franc Maršnjak in Mate Kortnik. Desetletje je teklo vse kot po maslu, ko pa je dejavnost malodane opešala, je z izkušnjami in svežimi idejami na pomoč priskočil zdajšnji podpredsednik PD Velenje Marjan Karlovčec - Kara, skupaj s preostalimi v odboru iniciative Varno v gore pomemben mentor.

Zbirajo sredstva

Kot pravi Kara, ima pri organizaciji vajeti v rokah šest društev, ki opravijo izbor trase in poskrbijo za prevoz. Tako s skupnimi močmi vztrajajo že 20 let in ob takem uspehu bi vsekakor veljalo nazdraviti! A kot pravi Kara: »Najpomembneje je, da se vsakič vrnemo zdravi, nepoškodovani in da se nam vedno znova pridružijo novi planinci, gorniki, gorski reševalci, markacisti in gorski vodniki. Med našimi cilji je tudi solidarnost ob različnih nesrečah in zgled bomo še naprej.«

Poti načrtujejo tudi v sodelovanju z drugimi planinskimi društvi, pokrovitelji in planinskimi domovi. Trase praviloma izbirajo na območju Kamniško-Savinjskih Alp in predgorja, Pece, Uršlje gore, Golt, Menine in Raduhe. Kot rečeno, so njihove dejavnosti tudi solidarnostno naravnane, med drugim zbirajo sredstva za pomoči potrebne. Spomnimo, območje, ki ga obiskujejo, je v zadnjih petih letih v požarih izgubilo kar tri ključne objekte, Frishaufov dom na Okrešlju, Kocbekov dom na Korošici ter priljubljeno Mozirsko kočo na Golteh, zaradi dotrajanosti pa so pred skoraj tremi leti zaprli planinski dom na Paškem Kozjaku.

Tri različne ture

Organizacijo letošnjega, jubilejnega pohoda Varno v gore 2023 so zaupali PD Šmartno ob Paki. Njihov vodnik Danilo Verzelak je povedal: »Ob 20. srečanju smo obiskali Olševo. Pripravili smo tri težavnostne ture in menimo, da je lahko vsak našel nekaj zase. Najlažja je vodila od Rogarja (Podolševa) do cerkve sv. Lenarta na avstrijski strani. Štiri ure premagovanja majhne višinske razlike so primerne za vsakega pohodnika z vsaj malo kondicije. Druga smer je vodila od Ošovnika prek Gladkega vrha do Govce in Oblega kamna, Potočke zijalke in na zaključno točko do Rogarja. Tretja skupina se je povzpela na vrh Olševe z avstrijske strani od Oken (Felsentore, Lipševa vrata) s potrebno alpsko opremo za varovanje, bila je dobra vaja za zahtevnejše ferate.«

Janja Jelenko, strokovna sodelavka iz PD Velenje, je opisala del te najzahtevnejše, najslikovitejše poti. »Nekaj najpogumnejših se nas je odločilo, da si osnovno, najzahtevnejšo in najdaljšo pot še malo podaljšamo. Podali smo se naprej po grebenski poti do Govce, najvišjega vrha Olševe. S hitrim tempom smo se malo vzpenjali in malo spuščali. Ob poti smo srečevali ovce, ki so mulile sočno travo ali počivale, mi pa smo se v previdnem tempu spustili mimo Potočke zijalke do skupnega cilja vseh smeri, do kmetije Rogar. Zares prelep planinski podvig brez poškodb in nevšečnosti, za zgled!«

Planinci PD Šmartno ob Paki na pohodu na goro Olševo FOTO: PD ŠMARTNO

Ob poti vedno slikoviti vodnjaki FOTO: PD ŠMARTNO

Pri Rogarju še skupinska fotografija v slovo FOTO: ALBIN BOLHA

Marjan Karlovčec je ob tem že povabil na nove izzive v prihodnjem letu: »V vseh minulih letih smo spoznali veliko novih poti, se družili in uživali v lepotah planin ter se naučili marsičesa koristnega. Zato velja povabilo: pridružite se nam v letu 2024 s planinci iz Škal, ki bodo poskrbeli za novo, izvirno smer in doživetje, novim in mlajšim planincem pa ponudili možnost spoznavanja in uporabe varne opreme.«