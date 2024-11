Združeni vinarji Istre znova dobrodelni

Vinska klet Vinakoper je gostila ljubitelje žlahtne kapljice na zdaj že tradicionalnem skupnem martinovanju vinarjev slovenske Istre, na katerem so potekale degustacije novih letnikov. Predstavilo se je kar 20 vinarjev, že drugi leto zapovrstjo pa je zaživel tudi dobrodelni projekt 15 odtenkov rdeče. Sodelujoči vinarji so izkupiček od prodaje letošnjega letnika dobrodelnega vina namenili društvu Palčica Pomagalčica.

»Današnji dogodek ni zgolj praznik nove letine, ni zgolj priložnost, da se ponovno srečamo in skupaj nazdravimo. Današnji dogodek gradi mostove med vsemi nami, spodbuja sodelovanje in povezovanje, v kar v Vinakoper trdno verjamemo. Ta trenutek nas vabi, da sledimo svojim sanjam,« je uvodoma dejal Borut Fakin, direktor Vinakoper.

Sredstva od prodaje tisoč steklenic so namenili društvu Palčica Pomagalčica za projekt Ujemi svoje sanje.

15 evrov stane dobrodelno vino.

Letos jih je poleg odličnega razpoloženja in zares raznolikih vin povezala tudi pobuda Samo ena je Istra. Gre za trajnostno pobudo Vinakoper, s katero spodbujajo skrbno in v dobro vseh usmerjeno delovanje. Poseben poklon prizadevanjem so z udeležbo izkazali tudi Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, predsednica društva Palčica Pomagalčica Larisa Štoka in predsednica društva DVSI Ingrid Mahnič.

V povezovanju moč

»Letošnja trgatev je bila zelo zahtevna. Njen ritem je narekovala narava in hitrost je štela tako v smislu hitrega in sočasnega pobiranja različnih sort kot tudi hitrega sprejemanja pravih odločitev,« je pojasnil Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakoper, in ljubiteljem dobrih vin obljubil: »Kljub vsem izzivom smo s trudom dosegli, da so tudi letos pridelana vina dobre kakovosti in bodo naši kupci lahko izbirali tako med mladimi svežimi vini kot tudi tistimi bolj bogatimi in zrelimi, ki potrebujejo nekaj več časa in bodo z zorenjem v lesenih posodah dosegla zavidljivo kakovost.«

Razveselili so se rekordne udeležbe.

Zavezali so se k plemenitim ciljem.

Da je v povezovanju velika moč, dokazuje tudi dejstvo, da se dobrodelnemu projektu 15 odtenkov rdeče vsako leto pridruži več istrskih vinarjev. »Tudi letos vinogradniki slovenske Istre svoje rdeče bogastvo, refošk, združujemo v eno simbolično steklenico in sredstva od prodaje tisoč steklenic namenjamo v dobrodelne namene društvu Palčica Pomagalčica za projekt Ujemi svoje sanje,« je pojasnil Borut Fakin. Dobrodelno vino je po ceni 15 evrov na prodaj v Vinskem butiku Vinakoper v Kopru ter prek spletne prodaje na vinakoper.si. Vsi ljubitelji dobrih vin in dobrega srca lahko z nakupom pomagajo mladim iz ranljivih skupin, da uresničijo svoje sanje in razvijejo talente, s katerimi bodo opolnomočili in obogatili svoje življenje.

Martinovanje, ki je v kleti Vinakoper tokrat združilo največ vinarjev in obiskovalcev doslej, pa je tudi trenutek, v katerem poslanstvo začnejo uresničevati ambasadorji vina in slovenske vinske kulture. Vinakoper je tako naznanil botro malvazije 2024, ki je postala Ajda Brazda Mlakar, boter refoška 2024 pa je Alen Babič. Oba sta sprejela krstno zaobljubo ter se s tem zavezala za podporo in promocijo teh avtohtonih istrskih vinskih sort.