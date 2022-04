Zdravniki bolnim onemogočajo uresničevanje volilne pravice?

Predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob je na ministrstvo za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani danes naslovil dopis v zvezi z uresničevanjem volilne pravice volivkam in volivcem, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti glasovanja na volišču, so sporočili z DVK.

V dopisu Golob poudarja, da je nesprejemljivo, da zdravniki zavračajo prošnje za izdajanje potrdil volivkam in volivcem, ki zaradi bolezni želijo oddati vlogo za glasovanje na domu. »Število teh vlog ni neobvladljivo in ne bi smelo predstavljati velike dodatne obremenitve za zdravnike,« je Golob zapisal v dopisu.

Volilna komisija ne more presojati o zdravju

Hkrati je poudaril, da člani okrajnih volilnih komisij ne morejo biti tisti, ki bi presojali o zdravstvenem stanju volivk in volivcev, zato DVK prosi pristojne institucije, da zdravnikom pojasnijo, da s tem, ko zavračajo prošnje za izdajanje potrdil, onemogočajo uresničevanje volilne pravice tistim, ki se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na volišču.

S tem je DVK odgovoril na dopise omenjenih institucij, v katerih poudarjajo, da se ne strinjajo z odločitvijo DVK, da je za glasovanje na domu potrebno zdravniško potrdilo. Kot argument so nanizale, da izdajanje tovrstnih potrdil ne sodi med zdravnikove delovne obveznosti ter da so že tako preobremenjeni.

Preveč obremenjeni

DVK poudarja, da »izjemno cenijo« trud in prizadevanje zdravnic in zdravnikov ter zdravstvenih delavcev, še zlasti v epidemioloških razmerah. Hkrati razumejo njihovo željo, da se jih ne obremenjuje dodatno. Ob tem poudarjajo, da omenjeno zdravniško potrdilo ni potrebno, ko gre za volivke in volivce, ki bodo v času pred volitvami v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Ti bodo namreč morali predložiti le potrdilo o okužbi oziroma odrejeni izolaciji.