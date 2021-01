Zdravnika UKC Ljubljana o tem, kakšne posledice pušča covid 19

Koronavirus pušča posledice, to je zdaj že jasno, a kakšne posledice bodo utrpeli tisti, ki so preboleli hujšo obliko bolezni, še ni čisto jasno, saj je od pojava bolezni pa vse do danes minilo še premalo časa. A vseeno izkušnje slovenskih zdravnikov že kažejo nekatere znake.Zdravnika UKC Ljubljanainsta pojasnila, kaj so v tem kratkem času opazili. »Pri bolnikih, ki so hospitalizirani na intenzivnih oddelkih ima 60 odstotkov poškodbe srca,« je dejal Bunc, vodja kateterskega laboratorija na kliničnem oddelku za kardiologijo. Huje je predvsem pri tistih, ki so preboleli hujšo obliko bolezni, doživijo nekakšen nespecifični imunski odziv. Opažajo več pljučnih embolij in venskih tromboz. Ali imajo težave tudi tisti, ki so preboleli blažjo obliko bolezni, še ni znano.Harlander, vodja kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo pa pravi, da ima veliko bolnikov občutek težkega dihanja po preboleli bolezni. »Covid poznamo približno eno leto, zato je to premalo časa, da bi lahko rekli, kakšne so dolgoročne posledice. Govorimo lahko o srednjeročnih posledicah,« je dejal in povedal, da se pri hospitaliziranih bolnikih še nekje tri do šest mesecev po prebolelih bolezni opažajo slabšo pljučno funkcijo. Pri najtežje obolelih pa ima motnje funkcij dihal približno polovica prebolelih.Pove še, da nimajo podatkov o tem, koliko bolnikov se po prebolevanju covida vrne v bolnišnico, a podatki iz tujine kažejo, da je takšnih približno 15 odstotkov.