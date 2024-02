Medtem ko v javnosti še vedno tli afera o zamenjavi identitet pacientov v celjski bolnišnici (svojci so pokopali posmrtne ostanke moškega, ki je bil še živ, drugi niso vedeli, da je njihov sorodnik umrl), je že udarila nova. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so konec novembra pacientu, za katerega so domnevali, da ima raka, pomotoma odstranili želodec. Napaka se je zgodila zaradi zamenjave tkivnih vzorcev, ki so jih z gastroenterološkim posegom odvzeli v Medicinskem centru (MC) Barsos. Podrobnosti o nesrečnem dogodku so včeraj razkrili predstavniki vseh zdravstvenih institucij, ki so bile v p...