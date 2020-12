Zdaj uradno: cepivo v Sloveniji 26. decembra

Cepivo od prevzema do cepljenja v hladilniku

V ponedeljek v Ljubljani začetek poskusnega množičnega testiranja na koronovirus

Prihodnji teden se v prestolnici začenja poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom, so potrdili na ministrstvu za zdravje. Testiranje bo potekalo na Kongresnem trgu, posameznik, ki se želi testirati, mora s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. V ponedeljek bodo začeli testirati ob 10. uri, v prihodnjih treh dneh (od torka do četrtka) pa ob 8. uri. Vsak dan bodo testirali do 17. ure. V mobilnem laboratoriju bodo na uro lahko izvedli predvidoma 60 testov. V tem primeru bi v tem času lahko izvedli okoli 2000 testov.

Slovenija bo skupaj z drugimi državami EU predvidoma 26. decembra prejela prve odmerke cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech, so sporočili z ministrstva za zdravje. Prejela bo 9745 odmerkov, z njimi pa bodo najprej cepili oskrbovance v domovih za starejše in tam zaposlene ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce.Cepivo bodo pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi minus 80 stopinj Celzija. Za količino cepiva, ki ga bo prejela Slovenija in mora biti shranjeno pod posebnimi pogoji, zadostujejo zmogljivosti lekarne UKC Ljubljana. V tej lekarni bodo izvedli tudi postopek priprave cepiva.Distribucijo cepiva od lekarne UKC Ljubljana do domov za starejše občane, zdravstvenih domov in bolnišnic oz. do cepilnih centrov bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju med dvema in osmimi stopinjami Celzija.Kot so ob tem pojasnili na ministrstvu, je treba cepivo od prevzema do cepljenja hraniti v hladilniku, vendar ga je treba porabiti najkasneje v štirih dneh od prejema. Cepivo je treba pripraviti oz. raztopiti neposredno pred cepljenjem in mora biti porabljeno najkasneje v šestih urah.Cepljenja bodo izvajale cepilne ekipe, cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom (sars-cov-2) pa je treba opraviti z dvema odmerkoma v razmaku 21 dni.V domovih za starejše bodo cepljenja v sodelovanju z osebjem domov zagotovili zdravstveni domovi oziroma koncesionarji, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo v teh domovih. Zdravstveni domovi in bolnišnice pa bodo cepljenja za svoje zaposlene izvajali sami.Ker je količina cepiva, ki ga bo Slovenija prejela s prvo pošiljko, omejena, ministrstvo za zdravje za pripravo razdelilnika cepiva cepilnim centrom potrebuje natančne informacije o številu oseb, ki se bodo cepile. Zato je ministrstvo domove za starejše, zdravstvene domove in bolnišnice zaprosilo za posredovanje podatkov o interesu za cepljenje, podatki pa se bodo zbirali centralno.