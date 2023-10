Zdaj je morda idealen čas, da poizkusite hrano naših vrhunskih chefov in chefinj

V petek, 13. oktobra, se začenja najbolj okusen teden te jeseni, ki bo trajal do 22. tega meseca. Teden restavracij, ki promovira vrhunsko slovensko kulinariko, bo tudi tokrat namreč ljubitelje kulinarike razveseljeval s posebnimi meniji po enotni ceni. Tako si boste lahko za 23 evrov privoščili stvaritve najboljših chefov in chefinj v državi. Izbirati bo mogoče med 103 restavracijami in gostilnami iz različnih delov Slovenije, tudi tistimi, ki so pred dnevi prejele oznake kakovosti kulinaričnega vodnika Michelin.

Losos z rdečo peso in ajdo iz restavracije Korošica FOTO: Promocijski material

Prvič se bodo tednu restavracij tokrat pridružile novomeška Gostilnica Barba, ljubljanska Zlata ladjica, Arroi z Bleda, Sunrose 7 iz Bohinjske Bistrice in Restavracija Šobec iz Lesc. Rezervacije bodo začele sprejemati že danes, za mizo v najbolj prestižnih in zaželenih je zato dobro pohiteti, seznam tistih, med katerimi lahko izbirate, pa je na voljo na spletnih straneh vivi.si ali tedenrestavracij.si.

Terina postrvi, kot jo pripravijo v restavraciji Planinka. FOTO: Promocijski material

Poudarek tokratnega tedna restavracij je, enako kot spomladi, »več okusa manj ostankov«, chefi in chefinje pa bodo vaše brbončice razvajali tudi s pomočjo slovenskih rejcev in predelovalcev mesa. Označba izbrana kakovost – Slovenija, po kateri potrošniki kakovostne slovenske pridelke in izdelke v trgovinah že dobro prepoznavajo, se namreč širi tudi v gostinske obrate. Tako bodo lahko gostinci z znakom izbrana kakovost – Slovenija označili jedi, pripravljene iz kakovostnega, slovenskega, certificiranega govejega in perutninskega mesa iz sheme izbrana kakovost.