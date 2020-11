Zavrnili helikopterski polet z okuženo nosečnico, ministrstvo pojasnjuje

Potem ko je završalo, da s helikopterjem Slovenske vojske niso želeli iz ene v drugo bolnišnico peljati nosečnice, okužene s koronavirusom, se je oglasila vojska. Kot so zapisali na spletni strani gov.si je takšno navodilo izdalo Ministrstvo za zdravje, zdravnik v tem primeru pa je sledil navodilom in ravnal v skladu z njimi: »Navodilo opredeljuje, da se paciente, ki imajo vsaj enega od znakov ali potrjeno okužbo za COVID-19, ne more prepeljati s helikopterjem. Ob tem želimo poudariti, da se Slovenska vojska (tako je bilo tudi v tem primeru) nikoli sama ne odloči glede prevozov oseb v okviru HNMP. Odločitev je zmeraj na strani dežurnega zdravnika.«

Omejitev, ker ni dovolj helikopterjev in posadk In zakaj takšno navodilo ministrstva? »Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske upoštevajo navodilo Ministrstva za zdravje za izvajalce na primarni ravni prevozov oseb, okuženih s korona virusom. V navodilu je bilo v sklopu navodil, ki ga je Ministrstvo za zdravje izdalo 2. marca 2020, za transporte zapisano, da se HNMP za prevoz pacientov, okuženih s korona virusom, praviloma ne uporablja. Ministrstvo za zdravje je to omejitev postavilo zaradi omejenih resursov tako helikopterjev kot tudi posadk, saj s tem ohranja osnovne dejavnosti: nujno medicinsko pomoč, reševanje v gorah in nujne sekundarne transporte, vključno s prevozi novorojenčkov v inkubatorjih.«



Kot so poročali na 24ur.com, posadka ne more leteti v skafandru, poleg tega bi zelo dolgo trajalo, da bi po takšnem poletu pripravili helikopter za naslednji let (razkuževanje).