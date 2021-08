Zavarovalnica noče plačati za razbit avto

V parkiranega renaulta

1384,73 evra jo je stalo popravilo.

Včasih so naše odločitve drugačne od tistih, ki jih pričakujejo potrošniki zavarovalnih storitev, pravijo na Generaliju.

K odvetniku

Očividec Andrej Šek.

Mariborčankase je v naselje Dolina pri Trstu preselila pred tremi leti, dela pa v slovenski Istri. 30. junija je v Izoli doživela prometno nesrečo, ki jo je, po lastnem priznanju krivde, izjavah dveh prič in uporabnice vozila, naše sogovornice, povzročila 82-letna IzolankaV nesreči je bilo k sreči poškodovano samo vozilo v lasti Lejine matere in nezgoda ne bi bila nič posebnega, če ne bi sledili zapleti, ki jih zlepa ne bo pozabila. Odločitvi zavarovalnice, ki škode očitno ne krivi ne dolžni Lei ne želi povrniti, se čudijo vsi vpleteni.»V sredo okoli šestih zvečer sva se z mojim varovancem vrnila s tamkajšnje za invalide prirejene plaže in se odpravljala domov. Medtem ko sem v avto, ki je bil pravilno parkiran, zlagala stvari, varovanec pa je bil na bližnji klopi, je počilo. Avto se je v tistem trenutku dvignil in zamajal,« pripoveduje 51-letna diplomirana ekonomistka ter inštruktorica pilatesa in aerobike, ki trenutno dela kot osebna asistentka 25-letnega, ta je gibalno oviran. Kot se je izkazalo, je 82-letnica zapeljala z domačega dvorišča, zavila levo v enosmerno ulico in trčila v renaulta scenica, parkiranega na desni strani cestišča. Poškodovana so bila zadnja leva vrata avtomobila, ki ga Lea zaradi narave svojega dela, pa tudi družine, potrebuje ves čas. »Povzročiteljica je nesrečo na kraju priznala, se zanjo opravičila, izpolnili sva dokumentacijo, da bi lahko zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno avtomobilsko zavarovanje, škodo povrnila,« nam je povedala Breznikova. Da je bilo tako in da avto pred tem ni bil poškodovan, je potrdil Armin: »Sedel sem na klopi, ko sem zaslišal pok in videl majanje asistentkinega avtomobila. Ko sem vstal, so bila zadnja leva vrata poškodovana. Trdim in vem, da pred tem niso bila,« je poudaril tudi v svoji pisni izjavi, ki je romala na zavarovalnico, a očitno ne verjamejo niti njemu.Pet metrov stran se je na klopi v senci hladila še ena priča, ki je vse potrdila, a tudi to ni pomagalo. »Videl sem opla corso, ki je trčil v parkirano vozilo gospe,« nam je povedal 61-letniiz Gornje Radgone, ki je bil na počitnicah v Izoli in pred tem ni poznal nobene od udeleženk. »Gospa je povzročiteljico vprašala, kam je gledala, ta ji je odvrnila, da v nekega invalida,« pripoveduje Šek in dodaja, da ji je svetoval, naj pokličejo policijo. Breznikovi je danes žal, da ga ni poslušala: »Glede na priznanje sem gospo hotela obvarovati pred globo zaradi cestnoprometnega prekrška.« Avtomobil je nato 2. julija odpeljala na ocenitev škode v koprsko poslovalnico Generalija, pri kateri ima povzročiteljica sklenjeno polico.Na osnovi zapisnika cenilca je Breznikova vozilo peljala k avtokleparju, pogodbeniku zavarovalnice, ki pa se popravila zaradi čakanja na rezervni del ni mogel takoj lotiti: »Nekaj dni po prevzemu avtomobila mi je ustno sporočil, da se je nekaj zapletlo in da zavarovalnica ne bo krila stroškov popravila. Cenilec se mi je po mojem povpraševanju, kaj je narobe, celo posmehoval in skopo dejal, da se nesreča ni mogla zgoditi na tak način, kot je opisan. Z mojo zadevo se nihče ni imel volje ukvarjati.« Doda še, da je o zavrnitvi niso niti pisno obvestili.Ni ji preostalo drugega, kot da je popravilo škode za avto, ki ji pomeni kruh, plačala sama. Za kleparja in ličarja je odštela 1384,73 evra. Naslednji korak je bil, da je najela in plačala odvetnika, ki mu je uspelo pridobiti tudi pisno zavrnitev zavarovalnice in se je na odločitev o zavrnitvi odškodninskega zahtevka 29. julija pritožil. Priložil je pisno izjavo Izolanke, ki je krivdo tudi ustno večkrat priznala, pisno izjavo priče Armina, kontakt priče Andreja Šeka, nobenega od njih, sta potrdila, zavarovalnica do zdaj ni kontaktirala.»Skupaj sva prišli celo osebno na zavarovalnico, kjer je 15. julija tamkajšnjemu cenilcu zagotovila, da je odgovorna za škodo,« nadaljuje Breznikova. Nič od tega ni padlo na plodna tla, zavarovalnica vztraja pri svojem. Zakaj ne želijo poravnati škode, smo vprašali tudi njih, in dobili naslednji odgovor: »Konkretnih primerov, dokler postopki na zavarovalnici še potekajo in niso zaključeni, ne moremo komentirati. Naj ob tem pojasnimo, da si v zavarovalnici Generali prizadevamo za zadovoljstvo zavarovancev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno opravljanje zavarovalnih storitev. Zavedamo pa se, da lahko pri poslovanju pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih potrošniki zavarovalnih storitev pričakujejo. Za take primere smo oblikovali interni postopek za reševanje pritožb ter predvideli tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov,« je zapisalaz Generalija.»Pritožbo na odklonitev odškodninskega zahtevka, ki ga omenjate, in ki smo jo prejeli iz odvetniške pisarne Štelcer Vračko, smo v obravnavo posredovali pritožbeni komisiji zavarovalnice. Skladno s Pravilnikom o reševanju pritožb strank bomo na pritožbo odgovorili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 30 dni po prejemu, in posredovali dokončno odločitev odvetniški pisarni,« so še navedli.Lei Breznik in njeni mamine preostane drugega kot čakanje na pravično odločitev. 82-letnica, ki je nesrečo povzročila in to priznala, pač o tem, da bi poravnala račun za kleparja in ličarja, ki ga njena zavarovalnica noče, ni hotela niti slišati, nam je povedala razočarana oškodovanka.