Zato Goloba ni bilo na soočenje z Janšo

V oddajo Tarča, ki je bila na sporedu včeraj zvečer, sta bila povabljena oba predsednika največjih strank, premier Robert Golob in predsednik stranke SDS Janez Janša, vendar pa Goloba ni bilo na soočenje. Iz kabineta vlade pojasnjujejo, zakaj se je to zgodilo.

Kot so zapisali, je premier povabilo v oddajo prejel 24. oktobra, torej dva dni pred snemanjem. »Od tega dne dalje smo uredniku ter voditeljici oddaje Tarča večkrat povedali, da predsednik vlade v oddajo ne more priti, ter predlagali, da povabijo katerega od podpredsednikov vlade. Tega ustvarjalci oddaje do danes niso storili,« pojasnjujejo.

»Predsednik vlade je prejel tudi vabilo za oddajo Odmevi v sredo zvečer in sodelovanje potrdil. Po tem, ko smo njegovo sodelovanje potrdili, pa je TV Slovenija vabilo v omenjeno oddajo preklicala, češ da predsednika vlade dr. Goloba pričakujejo v oddaji Tarča, v kateri naj bi gostoval tudi predsednik SDS Janez Janša. Pričakujemo, da bo dr. Robert Golob na javni Radioteleviziji Slovenija deležen enake obravnave, kot jo je imel bivši predsednik vlade oziroma kot je bila praksa skoraj dve desetletji.« Tako iz kabineta vlade odgovarjajo na očitke o neudeležbi v oddaji na nacionalni televiziji in podajajo kritiko na način njenega delovanja.

Več o vsebini zadnje Tarče v članku Robert Golob odpovedal soočenje z Janezom Janšo.