Zaradi suma trgovanja z drogami je pridržanih sedem oseb

Mariborski kriminalisti danes nadaljujejo aktivnosti v zvezi s preiskavo domnevne trgovine s prepovedanimi drogami, v okviru katere so v četrtek izvedli hišne preiskave v več slovenskih krajih. Za 13 osumljencev je bilo pridržanje odpravljeno, sedem osumljencev pa je še vedno pridržanih, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Podrobnosti preiskave, v okviru katere so kriminalisti razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, niso znane. Na PU Maribor tudi ne razkrivajo identitete osumljencev.

Po navedbah časnika Večer se je glavnina četrtkove sklepne akcije odvijala na območju Slovenske Bistrice, kjer so policisti zgodaj zjutraj vrgli na noge Kristjana Kamenika, ki je bil zaradi trgovine z drogo že večkrat obsojen, tudi v tujini. Javnosti je znan iz primera Tekačevo, v katerem pa je bil lani oproščen, s tem, da ta sodba še ni pravnomočna.

Več kot kilogram kokaina

Dobro obveščeni viri blizu policije so po pisanju Večera razkrili, da so preiskovalci pri hišni preiskavi Kameniku v četrtek zasegli več kot kilogram kokaina. Kako visok položaj je imel v mednarodni združbi, še ni znano. Po informacijah POP TV naj bi bil vodja kriminalne združbe in glavni osumljenec.

Kamenik je zaradi trgovine z mamili v preteklosti že bil za zapahi, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v Srbiji, na Hrvaškem in v Italiji. Sodba, ki mu jo je izreklo srbsko sodišče, je bila kasneje na vrhovnem sodišču razveljavljena, na Hrvaškem in v Italiji pa ga je doletelo po osem let zapora, piše Večer.

V hišnih preiskavah, ki so v četrtek potekale na 20 lokacijah po Sloveniji, so se policisti po pisanju Večera ustavili med drugim pri Mariborčanu, ki je bil na zadnjem sojenju zaradi droge oproščen, ter prav tako Mariborčanu, ki je bil lani jeseni vpleten v streljanje v lokalu v mariborski mestni četrti Pobrežje, in sicer tako da je preprečil strelcu, da bi ranil prijatelja.

Četrtkove aktivnosti kriminalistov so po navedbah PU Maribor potekale na območju Policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Koper.