Trumpu zaradi dolgega jezika spet preti visoka kazen

V sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu se danes nadaljuje zaslišanje Keitha Davidsona, nekdanjega odvetnika pornografske igralke Stormy Daniels in fotomodela Karen McDougal, ki je opisal prizadevanja za utišanje medijskih zgodb o Trumpovih spolnih razmerjih.

Nekdanjemu predsedniku ZDA na državnem kazenskem sodišču v New Yorku sodijo zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu s Trumpom pred predsedniškimi volitvami 2016.

Nekdanji izdajatelj tabloida David Pecker je kot prva priča tožilstva opisal, kako se je s Trumpom in njegovim nekdanjim odvetnikom Michaelom Cohenom že leta 2015 dogovoril za sodelovanje pri utišanju negativnih zgodb o Trumpu in za objavljanje negativnih zgodb o njegovih političnih nasprotnikih.

V skladu s tem je Pecker manekenki Karen McDougal plačal 150.000 dolarjev za ekskluzivni intervju o razmerju s Trumpom, ki pa ga potem niso objavili.

Le en spolni odnos

Ta zgodba in zgodba o Stormy Daniels sta potem vendarle prišli v medije, Davidson pa je na zaslišanju dejal, da mu je Cohen povedal, da je bil Trump zaradi tega zelo jezen. Davidson je povedal tudi, da odnosa med Trumpom in Daniels ne bi označil kot spolno razmerje, saj je šlo le za en spolni odnos.

Povedal je tudi, kako je bil Cohen kasneje jezen na Trumpa, ker ga po zmagi na predsedniških volitvah leta 2016 ni vzel v svojo vlado. »Ta pokvarjenec me po vsem, kar sem storil zanj, sploh ni povabil v Washington,« je Davidson opisal Cohenove besede.

Cohen je na seznamu prič, Trump pa ga redno zmerja z lažnivcem, zato so tožilci tudi danes sodnika Juana Merchana zaprosili, naj Trumpu izreče denarno kazen zaradi ukaza o prepovedi napadov na priče. Merchan je nekdanjega predsednika ZDA doslej že kaznoval z 9000 dolarji kazni in mu zagrozil s priporom.

Tožilci so davi dejali, da ne želijo pripora, ampak le denarne kazni, ker nočejo zavlačevati postopka. Sodnika so zaprosili za skupno 4000 dolarjev kazni Trumpu za štiri domnevne nove kršitve. Merchan odločitve še ni sprejel.

V prvem kazenskem sodnem procesu proti nekdanjemu predsedniku ZDA sicer po mnenju pravnih strokovnjakov ne gre toliko za Trumpove spolne podvige, temveč za to, da bi z neprijavljenimi plačili za utišanje negativnih zgodb pred volitvami kršil zvezno zakonodajo o financiranju volilnih kampanj. Pecker in Davidson sta denimo povedala, da sta si po volitvah novembra 2016 deloma lastila zasluge za to, da je Trump zmagal na volitvah.