Zaradi rekonstrukcije bo deset dni zaprta Linhartova cesta v Ljubljani

Zaradi rekonstrukcije bo od danes do predvidoma 19. septembra za ves promet zaprta Linhartova cesta v Ljubljani na odseku med Topniško in Matjaževo ulico, vključno z vzhodnim delom križišča Topniške in Linhartove ceste. Na Mestni občini Ljubljana (Mol) udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Po pojasnilih Mola bo kljub popolni zapori Linhartove ceste omogočen dostop do parkirišča Parking Ljubljana.

Na odseku Linhartove ceste med Topniško in Neubergerjevo ulico bodo medtem zaprti po en vozni pas v obeh smereh in pločnik na južni strani.

Celovita prenova Linhartove ceste na delu med Dunajsko cesto in stikom z Matjaževo ulico se s tem bliža koncu. Rekonstrukcija preostanka Linhartove ceste, torej do krožišča Žale, bo medtem na vrsto prišla naslednje leto.