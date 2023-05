Predstavljajte si, da ste stari osem let. Radoveden raziskuješ naravo, ljudi, odnose, skačeš po lužah, plezaš po drevesih, uživaš na morju, igraš se s prijatelji, obiskuješ krožke, treniraš kakšen šport … Za vse to in še več je prikrajšana 8-letna Ariana iz okolice Ljubljane, ki je zaradi redke, izredno težke oblike epilepsije – dravetov sindrom – ne le tako rekoč prikovana med štiri stene svojega doma, temveč je prikrajšana tudi za tako samoumevne stvari, kot je denimo sprehod ob sončnem dnevu. Od A do Ž »Pri tej obliki epilepsije pride do napada zaradi nekega sprožilca. Pri naši deklici s...