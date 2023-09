Dvanajstega maja 2015 okrog poldneva je ljubljanski in okoliški živelj zaskrbljen pogledoval proti Zalogu, nad katerim se je vil gost in visok dim. Tam je gorela in skoraj v celoti pogorela ogromna Mercatorjeva hladilnica sadja in zelenjave. Iz bližnjih vrtcev so evakuirali 266 otrok, okoličane so pozivali, naj zaprejo okna in vrata in naj se ne zadržujejo na prostem. Z ognjem se je spopadlo 250 gasilcev iz 27 enot, po več urah so ga ukrotili. Na varno se je rešilo 145 ljudi, ki so bili v hladilnici, žal pa je v enem najhujših industrijskih požarov na Slovenskem umrl en človek. »Zaprite okna ...