Predor Karavanke znova odprt v obe smeri

Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je ponovno prevozen. Ostajajo zastoji, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Vozniki, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, naj uporabijo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, priporočajo. Predor so sicer zaprli zaradi naleta treh vozil, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Nastala je le materialna škoda.

Na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Kopru je zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj. Nesreča je bila tudi na cesti Kranjska Gora - Rateče, kjer je pred prehodom Rateče popolna zapora. Obvoz je pri bencinskem servisu.

Poleg tega je zastoj na primorski avtocesti na več odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, še poroča prometnoinformacijski center.