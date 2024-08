Zaposleni na RTV ostali odprtih ust, ko so slišali ime kandidata za njihovega šefa

V torek ponoči se je iztekel rok za prijavo na razpis, s katerim je RTV Slovenija po odstopu Zvezdana Martiča iskala novega šefa. Čeprav uradno še ni znano, kdo se je prijavil na razpis, pa so so v javnosti že zakrožila imena treh kandidatov. Eno ime še posebej izstopa in po naših informacijah so zaposleni na nacionalki debelo pogledali, ko so na omrežju X prebrali, kdo se je prijavil na razpis.

»Narejeno. Poslal kandidaturo za predsednika uprave RTV Sloveija. Naj se zabava začne,« je na omrežju X zapisal televizijski voditelj Boris Tomašič, programski direktor in solastnik televizijske postaje Nova24TV, ki je na twitterju znan pod vzdevkom NeMaramButlov.

Boris Tomašič. FOTO: Zaslonski posnetek

Poleg Tomašiča naj bi se na razpis prijavila še Natalija Gorščak, trenutna v. d. generalne direktorice RTV, in Mirko Štular, direktor Radia Prvi.

Tomašič, ki na Novi24 ustvarja oddajo Kdo vam laže?, je ob novici, kdo naj bi bila njegova protikandidata, zapisal, da sta Gorščak in Štular del problema in ne rešitve, saj sta posredno sodelovala v ekipi, ki je potisnila RTV Slovenija v katastrofalno situacijo, v kateri je danes.

Eni mu čestitajo, drugi se držijo za glavo

»Osnovno vodilo vsakega javnega medijskega servisa mora biti, da v nobenem njegovem delu, še manj pa v celoti, ne sme biti vpliva katere koli ideologije. Trenutno prevladuje ena ideologija, ki je ideje postavila pred strokovnost. Posledica so najslabše razmere na RTV Slovenija vse od njenega nastanka. To je treba takoj urediti, ideologijo je treba izgnati in vzpostaviti meritokracijo, ki temelji na znanju in predanem delu. Po drugi strani pa mora biti javni medijski servis odprt prostor za vse različne politične poglede na družbo in svet. Nobena ne sme biti odrinjena ali prepovedana. To se nanaša na vse žanre in medije znotraj sistema. Vzpostaviti moramo sistem, v katerem ne bo več naših in vaših,« je še zapisal.

In kakšni so odzivi na Tomašičevo prijavo? Njegove podpornike skrbi, kaj bi se ob njegovem morebitnem uspehu zgodilo z njegovo oddajo Kdo vam laže? in mu ploskajo za pogum, medtem ko njegovi kritiki pravijo, naj najprej 'pomete pred lastnim pragom'. »Ah, daj no. Da pa ti govoriš o tem, kako ne sme biti ideologije, pa je res višek sprenevedanja, no,« se glasi eden izmed komentarjev.