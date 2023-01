Zapadlo tudi do pol metra snega, ljudje brez elektrike

Iz severnega dela države, posebno višjih predelov Gorenjske in Koroške, kjer je zapadlo največ snega, danes poročajo o snegolomu, denimo pri Radovljici in na Koroškem. Promet poleg snega tako ovirajo tudi polomljeno drevje in veje. Ljudje so ponekod ostali brez elektrike.

O snegolomu poročajo s Koroške; podrta drevesa ovirajo promet na območju občine Ravne na Koroškem, v naseljih Zelen Breg in Podgora. Posredovali so poklicni gasilci in delavci komunalnega podjetja. Slednji so posredovali tudi v Pamečah v slovenjgraški občini, kjer se je na cesto podrlo drevo.

Tudi do pol metra snega

V občini Črna na Koroškem je v višjeležečih območjih zapadlo tudi do pol metra nega, na okoli 1000 metrih nadmorske višine okoli 30 centimetrov, v Črni ga je okoli 25 centimetrov, je za STA povedala županja občine Romana Lesjak. Nekaj težav imajo zaradi okvar plugov, a zadeve rešujejo.

Na Gorenjskem je ponoči zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega, v višjeležečih predelih pa tudi več kot pol metra. Okoli pol metra novega je tako na Pokljuki, več kot 40 centimetrov na Vršiču, na Korenskem sedlu celo 60 centimetrov, kažejo merilne postaje Arsa. 40 centimetrov ga je v Ratečah in na Jezerskem, na območju Bohinja pa okoli 25 centimetrov. Na območju Kranja je snežna odeja visoka okoli 10 centimetrov.

Kako pa je pri vas s snegom?

Tudi Ljubljana brez elektrike

Promet ponekod ovirajo tudi polomljena drevesa in veje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča o več primerih snegoloma, zlasti na območju Radovljice, kjer pa je sneg že ponehal. Primeri snegoloma so tudi na širšem območju Kranja in Škofje Loke. Na Bledu je zaradi stika drevesa z žico daljnovoda prišlo do manjšega požara: vrh drevesa je zagorel, vendar je ogenj do prihoda gasilcev že ponehal, o dogodku je bilo obveščeno elektropodjetje.

Tudi na širšem območju Ljubljane sneg povzroča težave. Poročajo o podrtih drevesih in elektrodrogovih; po podatkih Elektra Ljubljana je bilo v njihovem omrežju zaradi posledic sneženja brez elektrike skoraj 7900 odjemalcev, po zadnjih podatkih pa so oskrbo ponekod že vzpostavili in je brez elektrike še okoli 4400 odjemalcev.

Zjutraj so nekaj težav in izpadov na linijah avtobusov beležili v LPP, predvsem zaradi precej slabo očiščenih cest, je za STA povedal namestnik direktorja LPP Rok Vihar. »Smo pa večino teh jutranjih izpadov že saniral, tako da zdajle promet v večini primerov teče gladko z izjemo nekoliko daljših zamud in nekoliko slabših, daljših intervalov med vozili,« je dodal.

Na Celjskem je v nižjih predelih zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, višje pa od 15 do 25 centimetrov. Celjska zimska služba je delo na terenu začela med pol drugo in pol tretjo zjutraj, je za STA povedal vodja službe Damjan Maček.

Dejal je še, da so imeli na določenih odsekih težave z zdrsi tovornih vozil, pripetilo se je nekaj manjših prometnih nesreč. Sneg je moker in težak, zato prihaja tudi do snegoloma, je še dodal. Na Celjskem sicer še sneži.