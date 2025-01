V Miklavžu se že lep čas piše uspešna zgodba, še zlasti na področju živinoreje, pridelave mesa in mesnih izdelkov. Ustvarjalci te zgodbe so gospodar Adi Laznik z ženo Viktorijo in tremi sinovi: Žigom, Lukom in Žanom. Slednji je od 1. januarja letos tudi prevzemnik kmetije in bo tako s starši (v pokoju) nadaljeval uspešno delo družinske kmetije, ki zaznamuje že 15. leto dopolnilne dejavnosti. 5 PRAŠIČEVpredelajo na mesec. Laznikovi, po domače Grabnarjevi, sveže meso prodajajo doma ali pa ga pridelajo v vrhunske mesne izdelke. Prisegajo na tradicionalno živinorejo in kmetijstvo. »Večino krme z...