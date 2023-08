Žalostni prizori z Nanosa, oglasil se je veterinar Frantar (FOTO)

»Pod vrhom Nanosa je v ogradi okoli 35 konj, ki so bili v soboto (26. avgusta 2023) brez vode. Bili so nervozni in agresivni in so se gibali v glavnem okoli praznih PVC bazenov. Tudi sveže trave več ni na pašniku,« nam je zapisal bralec veterinar po poklicu Bojan Edvard Frantar, dr.vet.med.

Priložil je tudi fotografijo z Nanosa in zapisal, da je bila o dogodku obveščena policija, prav tako pa so o dogodku obvestili tudi Društvo za zaščito konj in ostalih živali.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.