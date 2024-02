Žalostna novica: Porabski Slovenci so izgubili pomembno osebnost

Iz Monoštra, prestolnice Porabja, je prišla žalostna novica, da so porabski Slovenci izgubili svojega dolgoletnega predsednika. V 67. letu je namreč umrl Jože Hirnök, ki je omenjeno zvezo Slovencev na Madžarskem vodil vsaj 30 let. Pred več kot tremi desetletji so namreč v Porabju storili prvi in ključni korak k samostojnemu organiziranemu delovanju, za kar je v največji meri zaslužen Jože Hirnök, ki so mu takrat v Porabju zaupali pomembno nalogo vodenja Zveze Slovencev na Madžarskem. To vlogo je vestno, odgovorno in predano opravljal skoraj tri desetletja.

Jože Hirnök ni zaslužen samo za ustanovitev Zveze Slovencev na Madžarskem, temveč za ves nadaljnji razvoj te organizacije, ki si prizadeva za ohranjanje slovenstva v Porabju. Zahvaljujoč njemu sta obe državi – tako Slovenija kot Madžarska – prepoznali pomen slovenske skupnosti v Porabju. Jože Hirnök je veliko dosegel tudi v razvoju infrastrukture, ki omogoča porabskim Slovencem izvajanje njihovih dejavnosti. Porabske Slovence pa je pomembno povezal tudi z rojaki v Prekmurju. Tudi zaradi tega mu je, med drugimi iskreno sožalje v svojem imenu in v imenu Mestne občine Murska Sobota izrekel tudi soboški župan Damjan Anželj.