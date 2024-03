Žalostna vest iz ljubljanskega ZOO: Poslovil se je lev Maximus (FOTO)

Azijska leva Maksa in Čajo, so pripeljali v Živalski vrt Ljubljana konec januarja 2019 iz ZOO Lodz na Poljskem. Obiskovalci so ju lahko prvič pozdravili na otvoritvi nove ograde ob sedemdesetletnici živalskega vrta in vse od takrat je zlasti ob jutrih in večerih pod Rožnikom mogočno donel njegov glas. Vse do petka, ko je nenadoma obnemogel, so žalostno vest sporočili v ZOO.

FOTO: ZOO

Čeprav so si želeli, da bi sprememba okolja in selitev v ljubljanski živalski vrt levjemu paru pomagala do naraščaja, se je izkazalo, da je Maks bolehal za motnjami živčnega sistema.

FOTO: Zoo

Kljub temu, da je bil ves čas pod stalnim veterinarskim nadzorom in budnimi očmi oskrbnikov, je v zadnjem obdobju prišlo do postopnega slabšanja in Maksi se ni več odzival na terapijo. Zaradi zdrsa medvretenčne ploščice v hrbtenični kanal je povsem obnemogel in dokončno ohromel, zato ga je veterinarska ekipa v ponedeljek evtanazirala.

FOTO: Uros Modlic

Iz živalskega vrta so sporočili, da bodo pogrešali Maksovo mogočno rjovenje, s katerim je vsak dan naznanil začetek in konec delovnika živalskega vrta.