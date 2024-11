Zakonska prepoved uporabe nacističnih simbolov: »Kaj če bi oblast v roke dobil kakšen bolan um«

DZ je v nadaljevanju seje obravnaval predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim želijo koalicijski poslanci prepovedati uporabo nacističnih in fašističnih simbolov. V SDS in NSi pa so tudi z vloženimi predlogi dopolnil izrazili mnenje, da je treba prepovedati še komunistične simbole. DZ bo o predlogih glasoval v petek.

V koaliciji želijo s predlogom preprečevati širjenje sovraštva in izkoriščanje tragičnih dogodkov v drugi svetovni vojni in po njej za politične in ideološke namene. Onemogočili naj bi denimo dogodke, kot so bili poleti v Ljubljani, ko je skupina neonacistov paradirala po mestu, grozila ljudem in vzklikala nacistična gesla, je v predstavitvi predloga dejal Martin Premk iz Svobode.

Skupina je po njegovih navedbah nadalje na družbenih omrežjih objavljala posnetke, na katerih obešajo domnevne migrante, grozijo z maščevanji, pozivajo k sovraštvu in nasilju. Predlagatelji želijo prepovedati poveličevanje nacističnih in fašističnih ideologij, pa tudi z njimi povezanih kolaborantskih organizacij iz časa druge svetovne vojne.

Take neonacistične skrajno desne skupine po Premkovem pojasnilu pri nas delujejo že nekaj časa. Žalostno se mu zdi, da povezave z njimi vodijo tudi do nekaterih politikov. Dodal je, da se to sicer ne dogaja samo v Sloveniji, ampak tudi po ostali Evropi, kjer se poveličevanje nacizma in fašizma vse bolj pojavlja v javnosti. S tem se širita izključevanje in sovraštvo, kar privede do nasilnih dejanj, je opomnil.

Razpravljali o vloženih predlogih dopolnil

Ker je DZ že opravil splošno razpravo o predlogu, predstavitve stališč poslanskih skupin danes ni bilo, so pa poslanci razpravljali o vloženih predlogih dopolnil. Tako v SDS kot v NSi so pripravili svoje dopolnilo, vendar se besedili ne razlikujeta.

V skladu z njima bi v predlogu novele črtali 1. člen, ki našteva kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne. Poleg tega so tako v SDS kot v NSi vložili svoje dopolnilo, s katerim bi prepovedali še uporabo komunistične ideologije. Zdajšnji predlog namreč prepoveduje le uporabo fašistične in nacistične ideologije.

Komunizem je prav tako ideologija, ki krši človekove pravice in temeljne svoboščine, je dejal Andrej Kosi iz SDS. Zaradi komunizma so po njegovem opozorilu umrli številni nedolžni Slovenke in Slovenci. Izrazil je bojazen, da bo novela spodbudila preganjanje vseh, ki bodo še naprej kritični do komunizma, ne pa samo do nacizma in fašizma.

Hkrati s SDS želijo člen, ki našteva kolaborantske organizacije, črtati v NSi. Naštevanje organizacij, ki naj bi v času druge svetovne vojne sodelovale pri okupaciji območja današnje Slovenije z Nemčijo, Kraljevino Italijo, Kraljevino Madžarsko in Neodvisno državo Hrvaško, je po mnenju Jožefa Horvata iz NSi nesprejemljivo z vidika pravične obsodbe vseh totalitarnih režimov.

Poslanci koalicije so medtem predlog novele zagovarjali

»Nacizem in fašizem sta tako zavržni ideologiji, da bi morali biti za vedno pokopani,« je poudarila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič iz Svobode.

Zdaj po njenem opozorilu ni namen, da bi obujali dogodke iz druge svetovne vojne, ampak da bi preprečili tragedijo hujših razsežnosti v prihodnosti. Lahko bi se zgodila, če bi »v roke dobil oblast kakšen bolan um, kot so se pojavili v 20. stoletju«, je pojasnila.

»Včasih lahko opazimo, kako majhen korak je potreben, da začneš obračunavati z drugače mislečimi, z geji, lezbijkami, migranti,« je dejal Soniboj Knežak iz SD.

Ob tem je spomnil na mandat prejšnje vlade. »Namesto dialoga z drugače mislečimi, ki so protestirali, so uporabili represijo, Ljubljano so zaplinili, prvič v zgodovini samostojne Slovenije so streljali, uporabili gumijaste naboje proti lastnemu narodu,« je naštel.

Tatjana Greif iz Levice pa je enačenje komunizma z nacizmom in fašizmom videla kot zlorabo. To je po njenem mnenju »perverzno« in »posilstvo zgodovine«.

Enačenje komunizma s fašizmom in nacizmom namreč zoži bogato dediščino dosežkov levičarskih gibanj 20. stoletja na stalinizem. Skupaj z nacizmom in fašizmom naj bi pomenila tri enako slabe totalitarizme, kar pa poslanka vidi kot »izprijeno potvarjanje zgodovinskih dejstev«.