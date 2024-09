Zakaj je ta zavarovalnica tako drugačna?

Življenjska Zavarovalnica Vita, ki je s svojo ponudbo zavarovanj prisotna v NLB poslovalnicah in na spletu, je prejela priznanje Vključi.Vse, ki ga podeljuje sekcija managerk v okviru Združenja Manager. Nagrada, ki izpostavlja podjetja z napredno strategijo vključevanja zaposlenih in raznolikosti, uravnoteženim vodstvom ter razvitim odnosom do enakosti spolov, potrjuje dolgoročno zavezanost Zavarovalnice Vita trajnostnemu poslovanju in enakim možnostim za vse zaposlene.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Vita, ki je s svojo ponudbo ekskluzivno​ prisotna v NLB poslovalnicah in na spletu.