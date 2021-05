Mateja Logar: Cepljeni se lahko družijo brez mask, a ne pri nas (VIDEO)

Zaskrbljena in navdušena hkrati



Zakaj se ljudje nočejo cepiti?

Ko je govor o epidemiji v državi, se zdi, da se končno kaže luč na koncu tunela. Prvič po pol leta je število aktivnih primerov padlo pod 10.000. V nedeljo je bilo 1380 testov in potrjenih 209 novih primerov, delež pozitivnih pa je znašal 15,1 odstotka. V nedeljo se je v bolnišnicah zdravilo 608 covidnih bolnikov, 147 se jih je zdravilo na intenzivnih oddelkih, šest jih je umrlo. V primerjavi s prejšnjim tednom je bil delež nekoliko večji.Informacija o številu aktivnih primerov je navdušila tudi infektologinjo in vodjo svetovalne skupine pri vladi za covid 19 Matejo Logar, ki je povedala, kakšen je cilj do konca maja . Tiste, ki pogledujejo proti poletju, pa je danes s svojo napovedjo zagotovo nekoliko pomiril predsednik vlade, ki je povedal, kakšno poletje je pred nami je v uvodu novinarske konference o aktualnem epidemiološkem stanju v državi povedala, da sta se 14-dnevna in 7-dnevna incidenca na ravni države nekoliko zvišali. »Covidne postelje so še naprej polne,« je povedala vladna govornica. »Zasedenost postelj se ne spreminja. Vsi že komaj čakamo, da se trend obrne navzdol.«»Skrb vzbujajoče je, da smo v prejšnjem tednu beležili porast v primerjavi s tednom poprej. Virus je še vedno med nami. Truditi se moramo, da upoštevamo ukrepe, ki so v veljavi. Le tako lahko pridemo do tega, da bomo sproščali ukrepe in da bo čim manj omejitev, da se bo življenje vračalo v normalne tire. Spodbudno je, da smo pod 10.000 aktivnih primerov,« je dejala Mateja Logar. Povedala je, da so zdravstvene organizacije začele dajati informacije in sprejemati odločitve za sproščanja nošenja mask za tiste, ki so cepljeni. »Cepljene osebe se lahko v zaprtih prostorih družijo brez mask. Obvezne so le na večjih prizoriščih in prireditvah, z več ljudmi. Maske bodo z nami še nekaj časa.« Pri nas to še ne velja. Logarjeva pravi, da bo do tega pri nas prišlo, ko bomo dosegli zadostno precepljenost.Logarjeva je pozvala ljudi, naj še enkrat oddajo prijavo za cepljenje. Kar se tiče zdravstvenih kapacitet, je povedala, da že ves čas hodijo po robu. Opozorila je, da prihaja do tega, da zdravstveni delavci ne pridejo do dopusta in da so na robu svojih zmožnosti.Spregovorila je tudi o tem, da je strokovna skupina razpravlja o tem, pod kakšnimi pogoji bi lahko začeli sproščati nekatere dogodke in prireditve. Pravi, da je strokovna skupina že podala svoja priporočila.Na vprašanje, zakaj prihaja do tega, da se ljudje nočejo cepiti, je odgovorila, da še vedno obstajajo ljudje, ki pravijo, da virusa ni. Omenila je tudi takšne, ki verjamejo v teorije zarote in čipiranje, takšne, ki dvomijo o učinkovitosti cepiva, in tiste mlajše, ki menijo, da bodo covid preboleli v blažji obliki.Komentirala je tudi novo cepilno aplikacijo, ki je v fazi testiranja, če ne bo komplikacij, bo predstavljena ta teden. Takrat bo tudi znano, kako je s prijavami in ponovnimi prijavami na cepljenje. Logarjeva je še povedala, da prihaja v državo v tem tednu večja pošiljka cepiv in da v nadaljevanju ne pričakujejo, da bi se starostna meja zniževala, temveč da bodo najverjetneje prešli na množično cepljenje.