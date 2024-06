Zagon celičnega zdravljenja raka v UKC Ljubljana predvidoma jeseni

Začetek celičnega zdravljenja rakavih krvnih bolezni s tremi lastnimi napravami za proizvodnjo celic CAR-T je v UKC Ljubljana predviden jeseni. Trenutno so v fazi pridobivanja dovoljenj, je za STA pojasnil predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo Samo Zver. Vlada je sicer pred nekaj dnevi zagotovila sredstva za zdravljenje.

Zver je sprva mislil, da bo vzpostavitev celične terapije z lastnimi napravami CAR-T izpeljana v dveh letih, a je trajalo dlje. Trenutno so v fazi pridobivanja potrebnih dovoljenj regulatornih organov. Zahtevo po pridobitvi dovoljenj je označil za normalno, a je hkrati opozoril na zamude, saj da na odgovore organov pogosto čakajo več mesecev.

»Jaz bolnika vidim vsak dan, oni ga pa ne vidijo in ne vedo, da je za vsakim takim nepotrebnim dolgim čakanjem nekaj ljudi,« je dejal. Težava je tudi, ker se s postopki pridobivanja dovoljenj za celično terapijo ukvarjata le dve zaposleni.

Ljudem, ki čakajo na zdravljenje, se je opravičil, ker je mislil, da bo delovanje naprav mogoče vzpostaviti že prej. Zagotovil pa je, da so se ves čas trudili in projektu namenili tudi veliko prostega časa.

Vsako leto bodo pomagali 10 bolnikom

Zahtevane čiste prostore za naprave so medtem že vzpostavili za vse tri naprave za proizvodnjo celic CAR-T. Vsaka naprava je inkubator za celice, kjer celice »učijo« protirakave aktivnosti. Celice so v inkubatorju od dva do tri tedne, zato bodo lahko z vsako od naprav letno pomagali približno 10 bolnikom.

Kot je pojasnil, se v človeškem telesu vsak dan na stotine celic spremeni v rakave, a jih uničijo limfociti T. Če imunski sistem odpove in človek zboli za rakom, lahko bolniku pomagajo s celičnim zdravljenjem. Z vektorji, ki nosijo genski material, okužijo limfocite bolnika. Vektor tako limfocite "nauči", da ponovno uničujejo rakave celice.

Vektor bodo v dar prejeli iz Nemčije v zameno za klinično raziskavo, ki jo bodo ob tem izvajali. Načrtujejo pa tudi proizvodnjo lastnega vektorja, s čimer se ukvarjajo na Kemijskim inštitutu na čelu z znanstvenikom Romanom Jeralo.

Sprva za bolnike z najslabšim zdravstvenim stanjem

Postopek bo sprva namenjen bolnikom z najslabšim zdravstvenim stanjem. Sčasoma pa se bi zdravljenje lahko začelo izvajati tudi pri bolnikih v zgodnjih fazah bolezni. »Pričakujemo, da bo število teh posegov raslo glede na diagnostiko vse rakavih bolezni«, je napovedal.

Pri krvni rakavi bolezni diseminirani plazmocitom je celično zdravljenje z napravami za proizvodnjo celic CAR-T učinkovito skoraj v 90 odstotkih. Zdravljenje učinkuje nekje od 12 do 14 mesecev, nekateri bolniki pa po zdravljenju živijo zelo dolgo, bolezen pa se vrne šele čez čas ali pa se še ni.

»Ne vemo tudi, ali bo mogoče zadoščala enkratna CAR-T celična terapija ali bi bilo smiselno recimo cel postopek še enkrat ponoviti naslednje leto,« je dodal Zver.

Postopek zdravljenja zelo drag

Težava pa je, da je postopek zdravljenja zelo drag. »Cenovni balon, v katerem so cene vseh dragih zdravil v Sloveniji, je napihnjen že precej in moramo zelo paziti, da ne poči. Ker ko bo enkrat počil, bo počil za nas vse, potem pa ne vem kaj bomo počeli,« je opozoril.

Slovenski strokovnjaki po Zverovih besedah računajo, da bo CAR-T zdravljenje na bolnika stalo 150.000 evrov, kar je bistveno ceneje od zdravljenja v tujini.

Vlada je na seji prejšnji četrtek izdala novelo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta med drugim predvideva tudi plačevanje celične terapije z lastno napravo CAR-T v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.