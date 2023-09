Začelo se je: pojavljajo se nevihte z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi, padavine se bodo okrepile

»V pasu med severnim Posočjem do zgornje Gorenjske se obnavljajo nevihte z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi. Pas z močnejšimi padavinami se lahko v naslednjih urah prestavi nad Idrijsko-Cerkljansko hribovje,« so pred nekaj minutami sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Na postaji Tolmin je v zadnje pol ure padlo že 20 milimetrov padavin.

Padavine se bodo še okrepile

V noči na soboto se bodo padavine v zahodni, osrednji in delu severne Slovenije okrepile. Možni bodo dolgotrajnejši nalivi v pasovih. Ob tem se lahko razlijejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke.

Oranžni alarm je za današnji večer (svetil bo do zgodnjega jutra) zaradi pričakovanih obilnejših padavin prižgan za zahodno polovico države in jugovzhod Slovenije. Največ padavin pričakujejo na severozahodu države, kjer lahko v šestih urah zapade do 100 milimetrov padavin.

Za severovzhod države je prižgano stopnjo nižje opozorilo, ki je rumene barve. Tam so možne krajevne nevihte in do 25 milimetrov padavin v šestih urah.

Oblačno bo in deževno

Meteorologi napovedujejo, da bo sobota oblačna in deževna. »Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija,« pišejo na spletni strani Arsa.

