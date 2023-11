Vsa Zgornjesavska dolina je že dva dni ovita v črnino in neizmerno žalost. Od skakalnic v Planici do Rateč, Kranjske Gore, Dovjega, Mojstrane, Jesenic in do vasice Planina pod Golico, vse je pretresla tragična smrt legendarnega planiškega delavca – planičarja Iztoka Pergarca - Iča. Njegova življenjska pot se je v ponedeljek popoldne iztekla v 65. letu starosti ravno tam, kjer je bil najraje – v njegovi Planici. Med plezanjem na streho Čaplje, kakor ljubkovalno pravijo servisni stavbi pod skakalnicami, naj bi doživel srčni infarkt, padel s strehe in umrl. Čeprav so ga nemudoma oživljali, mu na...