Za toliko se je podražil kruh v Sloveniji v zadnjih dveh letih (FOTO)

Slovenija je bila lani nekje v zlati sredini med državami Evropske unije glede na podražitev kruha v zadnjih dveh letih. Cene kruha že zadnji dve leti naraščajo v vsej Evropi in tudi Slovenija se valu podražitev ni uspela ogniti.

Od decembra 2020 do decembra 2022 se je kruh v Sloveniji po podatkih Eurostata podražil za 28 odstotkov. Za kilogram kruha je bilo treba lani v povprečju odšteti 2,37 evra, danes pa kruh marsikje stane tudi že več kot štiri evre na kilogram.

Infografika prikazuje, za koliko se je podražil kruh v zadnjih dveh letih. FOTO: Marko Picek/pixsell Pixsell

Najbolj so se cene zvišale na Madžarskem, kar za 110 odstotkov, nato v baltskih državah - Litvi za 55 odstotkov, Latviji za 50 odstotkov in v Estoniji za 49 odstotkov.

Za primerjavo, v sosednji Hrvaški so se cene dvignile za 49 odstotkov, v Avstriji za 22 odstotkov in v Italiji za 20 odstotkov.

Najmanj se je kruh podražil v Švici, in sicer za 5 odstotkov.

Tudi analize zadnjega, desetega, popisa kmetijskega ministrstva razkrivajo, da so se v primerjavi z devetim popisom, torej v zadnjih štirinajstih dnevih najbolj podražili žitni izdelki, in sicer testenine za skoraj šest odstotkov, moka za malo več kot štiri odstotke ter kruh za dobre tri odstotke in pol.

​