Za slovenske potnike se je dopust končal klavrno, turistična agencija neodzivna

Turistična agencija Kompas se je znova spopadla s težavami. Po odpovedih, prestavljanjih in omejevanju obsega čarterskih poletov, je sledil zaplet s potniki, ki bi se minuli konec tedna morali vrniti z grškega otoka Karpatos, poroča 24ur.

Let so, nekateri z majhnimi otroki, čakali več ur, informacij o dogajanju in vrnitvi domov pa niso prejeli. Agencija jih je pustila v temi.

Minuli konec tedna se je na 24ur obrnilo več potnikov, ki so preko agencije obiskali grški otok Karpatos v Egejskem morju. V Slovenijo naj bi se vrnili v petek, 9. avgusta, okrog 16.50. A še pred odhodom na letališče so prejeli obvestilo, da je prišlo do zamika - v Ljubljano naj bi po novem prispeli šele ob 21.15. Zvečer bi jih na letališče moral odpeljati avtobus, a je tudi ta zamujal.

Prva zamuda

»V hotelih so že v petek zjutraj sumili, da ta dan ne bomo odleteli domov, saj je bil za ta dan odpovedan prihod (kot kaže 'našega' letala) na Karpatos. Ob odjavi so me vprašali, ali imamo že kakšne informacije glede odhoda. Neobičajno vprašanje, tu nismo bili prvič, a me takrat še ni skrbelo,« je za 24ur povedala ena od potnic.

Zvečer pa je sledilo neprijetno presenečenje: zaradi tehnične težave na letalu je bil odhod domov prestavljen na naslednji dan. Zato so jim uredili namestitev v hotelu še za eno noč, poleteli naj bi zjutraj.

Na letališču so bili ure in ure. FOTO: Alkis Konstantinidis Reuters

»Naslednja ura za polet je bila v soboto zjutraj in potem je sledila nova negotovost in zamikanje odhoda do zgodnjega dopoldneva,« je dejala potnica. A tudi ta let je bil prestavljen »zaradi tehničnih težav«. Na letališču so tako znova čakali več ur, predstavnica agencije Kompas, ki jih je spremljala, pa ni imela nikakršnih informacij.

Agencija neodzivna

»O vsem sem obvestila tudi konzulat v Atenah, saj sem z dvema majhnima otrokoma občutila brezup, jezo, nemoč. Za organizirane počitnice prek Kompasa sem se odločila prav zaradi varnosti in lažje logistike, po krasnih počitnicah pa smo vsi na koncu doživeli velik stres. Otroka sta jokala in zlepa ne bosta pozabila svojega prvega leta z letalom,« je dodala potnica.

Razočarani so, saj je bila agencija, ki naj bi poskrbela, da bo vse potekalo nemoteno, neodzivna. Nekatere so za dodatno noč namestili v neprimerne nastanitve, o jutranjem letu so bili preko SMS-sporočila obveščeni šele pozno zvečer, pa še to ne vsi.

Sobotni let je bil znova prestavljen, niti takrat potnikov nihče z agencije Kompas ni poklical, da bi jim pojasnil nastalo situacijo.

24ur poroča tudi, da so pred nekaj tedni v agenciji tik pred zdajci odpovedali polete na Lefkas in Samos. Kot razlog za odpoved so v agenciji takrat navedli nepričakovane tehnične zaplete pri izvedbi čarterskih poletov, neuradno pa naj bi do tega pripeljale nenavadne poslovne odločitve vodstva.