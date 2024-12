Za sanacijo plazov več kot 200.000 evrov (FOTO)

V Občini Benedikt, kjer so upravičeno ponosni na razvoj in napredek, imajo tudi nekaj težav. Že vrsto let se namreč srečujejo s plazenjem zemljine na območjih okrog središča občine. Kot nam je povedal benediški župan mag. Milan Repič, obilne padavine, ki razmočijo gričevnata pobočja, sprožijo premikanja zemljine, ki zaradi tega pa nastanejo večji ali manjši plazovi.

Veliko takih plazov je na kmetijskih zemljiščih, kjer sanacijo opravijo lastniki sami ali pa območje prepustijo na milost in nemilost naravi. Večje težave nastanejo, ko se plaz približa ali celo zajame objekte ali cestno infrastrukturo. Občina Benedikt je v zadnjih štirih letih s pomočjo državnih sredstev, sanirala dva večja plaza na cestni infrastrukturi, in sicer ob lokalnih cestah v Spodnji Ročici in Ženjaku.

Plazova v Štajngrovi naj bi sanirali do sredine decembra. FOTO: Arhiv Občine Benedikt

Težave zaradi lanskih padavin

Dodatne težave so povzročile lanske obilne padavine, ki so se pojavile v maju, juliju in nato še 4. avgusta, posledično pa je zemljina začela plazeti na več mestih. »Občina je pristopila k popisu vseh plazov, ki so jih občani prijavili. Po navodilih ministrstva smo pričeli z izdelovanjem projektov sanacije in pridobivanjem potrebnih soglasij ter izvedbo javnega razpisa za oddajo del. V tem trenutku poteka sanacija plazu pod objektom Štajngrova 47 in Štajngrova 72, kjer sta ogrožena stanovanjska objekta. Sanacija prvega je ocenjena na dobrih 93 tisoč evrov in je v zaključni fazi. Sanacija drugega je ocenjena na dobrih 115 tisoč evrov in mora biti zaključena do sredine decembra. Obe sanaciji skoraj v celoti financira ministrstvo. Občina pa v celoti zagotavlja delo pri pripravi dokumentacije, izvedbi javnega razpisa, vodenju dokumentacije za izvedbo sanacije, priprave zahtevka in poročila za ministrstvo,« nam je povedal župan Repič, ki ga še posebej skrbita plaza v Spodnji Bačkovi, ki se razprostira na površini okrog štiri hektarje ter ogroža stanovanjske in gospodarske objekte ter cesto, in v Ihovi, ki ogroža lokalno cesto.

Občina v celoti zagotavlja delo pri pripravi dokumentacije, izvedbi javnega razpisa, vodenju dokumentacije za izvedbo sanacije, priprave zahtevka in poročila za ministrstvo. FOTO: Arhiv Občine Benedikt

Do konca naslednjega leta

Za oba omenjena plaza je že pripravljena projektna dokumentacija, v pripravi sta že javna razpisa za oddajo del. Predvidena je sanacija do konca leta 2025, ob tem je predvideno financiranje s strani ministrstva.

»Plazova v Trotkovi, ki ogrožata stanovanjski objekt in cesto, ter plaz v Ihovi, ki ogroža cesto, sta za zdaj le evidentirana. Zanje je naročena izdelava projektne dokumentacije. Sledi pridobivanje ostalih soglasij in javni razpis za oddajo del. Tudi tukaj pričakujemo financiranje s strani ministrstva. V Trotkovi je sanacija predvidena v letu 2025, v Ihovi pa leta 2026. Občina ima evidentirane še plazove, ki bodo zahtevali večje posege na zemljiščih v Štajngrovi, Trsteniku, na Benediškem Vrhu in v Drvanji. Tudi za te plaze bo občinska uprava pričela s postopki izdelave dokumentacije za sanacijo, ki bi se naj izvedla v letih 2026 in 2027,« dodaja naš sogovornik, ki upa, da se bodo plazišča umirila in jih v naslednjem obdobju ne bo še več.