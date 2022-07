Za psičko Poppy tisoč evrov nagrade

Ne zgodi se velikokrat, da bi zavetišče za živali ponujalo denarno nagrado za informacije o pobeglih psih, čeprav v Zavetišču Horjul pravijo, da imajo radi vse njihove živali. No, tokrat so to storili in ponujajo 1.000 evrov nagrade za kakršno koli koristno informacijo, ki bi jim pomagala najti pogrešano Poppy.

Kot nam je pojasnila oskrbnica zavetišča Horjul Maja Kovač, je bila približno leto in pol stara psička pri njih od lanskega novembra, 11. julija pa so jo oddali novim lastnikom. »Dan kasneje jim je med sprehodom na Rožniku ušla. Snela si je oprsnico, nismo pa prepričani, ali še ima rdečo ovratnico. Iskali smo jo po Šišenskem hribu, v bližini stolpa stare skakalnice,« pravi Kovačeva. »Na Rožniku puščamo naše stvari. Če najdete majice, pasne torbice ... ne jih pobirati, vse bomo pospravili za sabo.« V sredo je sicer bila opažena v bližini Večne poti, včeraj so se iskanju pridružili v K9, kjer so specializirani za iskanje pogrešanih živali ob pomoči za to izšolanih psov.

Poppy je le dan po tem, ko so jo po 241 dneh posvojili, pobegnila. FOTO: Facebook

Kot opozarja Kovačeva, psičke, ki je v velikosti lovskega ptičarja in je tudi sama lovska mešanica, s čudovito svilnato črno dlako, ne kličite in ne lovite, ker je zelo plašna. »Samo pokličite nas na 051 304 435, kadar koli podnevi ali ponoči, in nam sporočite lokacijo. Psička je res zelo plašna, posebej je zadržana do moških, nikakor pa ni napadalna, nikogar ne bo ugriznila. Ima pa kondicijo. Ker je plašna, zagotovo ne bo šla v gnečo, v naselje. Ker gre za lovsko mešanico, računamo tudi na to, da so si njeni možgančki morda zapomnili, kje je zavetišče in se morda sama vrne,« pravi Kovačeva, ki zdaj vse upe polaga tudi v šolane pse, ki bi morda lahko pomagali izslediti pobeglo Poppy.