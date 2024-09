Za program Botrstvo v 10 letih več kot milijon evrov

»Nihče si ob začetku sodelovanja ni predstavljal, da bo naš skupni znesek za podporo otrokom Botrstva nekoč presegel milijon evrov. Hvala Botrstvu za vso pomoč, ki jo namenja otrokom, mladostnikom in družinam, ter hvala vsem našim kupcem, ki so z nakupom Nasmeškotka, Vrečke dobrote ali drugega dobrodelnega izdelka oziroma s poslanim sms-om FEROTROSTVO5 na 1919 prispevali svoj kamenček v mozaik te srčne zgodbe,« je povedal Bor Trček, vodja za trajnost in zagotavljanje kakovosti izdelkov pri podjetju HOFER.

Desetletna podpora podjetja HOFER temelji na prepričanju, da si vsi otroci zaslužijo boljšo prihodnost. Od leta 2014 so tako izvedli številne dobrodelne projekte. Med drugim je bila vsaka trgovina HOFER botra enemu otroku iz programa Botrstvo, z različnimi dobrodelnimi izdelki, kot so medvedki, pisala, ročne lutke itn., so se zbirala sredstva za otroke, prav tako s prostovoljnimi prispevki ob nakupu FerFud jedi. Pri podjetju HOFER so Botrstvu namenili tudi sredstva za vsak pretečen kilometer ob zaključnih tekih projekta 1, 2, 3, GREMO! HOFERjevi kupci so z nakupom dobrodelnih piškotov Nasmeškotkov zbirali sredstva za plačilo stroškov bivanja v dijaških domovih, z nakupom Vrečke dobrote pa so podprli družine v stiski. Pred dvema letoma je HOFER ustanovil Sklad SKUPAJ za FER otroštvo in vanj tudi letos prispeval 65.000 evrov. V okviru tega sklada pomagajo otrokom Botrstva v vseh fazah odraščanja – od malčkov do dijakov.

Kako lahko pomagajo s temi sredstvi in kdo trenutno najbolj potrebuje pomoč, je v pogovoru zaupala Tina Lamovšek iz Zveze Anita Ogulin & ZPM.

Podatki Statističnega urada RS kažejo, da se je izpostavljenost tveganju revščine od leta 2014 do 2023 zmanjšala za 12 odstotkov. Ali tudi vi v praksi zaznavate, da je revščine manj?

Številke dajejo neki okvir, ampak nič ne pomeni, da je revščine manj, če je na drugi strani družina, ki nujno potrebuje pomoč. Družina, ki se je trudila shajati vrsto let, ki je na začetku to celo skrivala, a potem ugotovila, da ne zmore. Nasploh opažamo, da družine svoje stiske ohranjajo za štirimi stenami, nato pa se težave začnejo poglabljati. Šele ko res ne zmorejo več, ko so že vse poskusili, pridejo do nas. Takrat pa je tudi reševanje težje in daljše.

»Že vrsto let opažamo, da se čedalje več zaposlenih sooča z revščino. Pri nas velja stereotip, da tisti, ki so zaposleni, ne potrebujejo pomoči. Ni res, potrebujejo jo.«

Pred kratkim ste objavili, da je vaše skladišče skoraj popolnoma prazno in da potrebujete predvsem higienske in prehranske izdelke. Ali število prosilcev za pomoč narašča?

Potrebe in njihov obseg se čez leto spreminjajo. Zdaj so bile na vrsti šolske potrebščine, kar pomeni, da je ostalo manj denarja za prehrano, izdelke za higieno in podobno. Pri naših družinah opažamo, da ko jim zmanjka denarja, si ne kupijo zobne kreme ali šampona, ker to zanje ni osnovna dobrina.

Kdo so tisti, ki najbolj potrebujejo pomoč?

Že vrsto let opažamo, da se čedalje več zaposlenih sooča z revščino. Pri nas velja stereotip, da tisti, ki so zaposleni, ne potrebujejo pomoči. Ni res, potrebujejo jo, ker imajo prenizke dohodke. A ker prejemajo plačo, padejo iz dohodkovnih razredov in morajo plačati malice in kosila v šoli. Stroški zaradi tega, ker je oseba zaposlena, naraščajo, plače pa se ne dvigajo. Taki osebi je težko slišati: 'Saj bo šlo, saj si zaposlen.' Ne, ne gre. Obračajo cente in poskušajo narediti čudeže iz njih, a ne gre.

»Ravnokar smo prišli z vikend tabora v Zambratiji, kamor smo peljali 35 otrok iz prve in druge triade. Nekateri med njimi brez pomoči podjetja HOFER še ne bi videli morja.«

FOTO: HOFER

Kaj ob takih dejstvih, ki jih naštevate, za vašo organizacijo pomeni dolgoletni partner, ki vas finančno podpira?

Dolgoletna pomoč podjetja HOFER nam pomeni ogromno, saj nam pomaga uresničevati naše poslanstvo, da lahko razvijamo dobre programe in dobre oblike pomoči.

HOFER je s svojimi kupci Botrstvu v desetih letih namenil že več kot milijon evrov. Kaj ste lahko s tem denarjem naredili, komu ste lahko pomagali?

S to HOFER pomočjo smo res premikali meje – pri otrocih, mladostnikih, družinah, ker smo jim lahko pomagali na različne načine. Pri družinah je pomembno, da smo jim pomagali graditi odnose, da so lahko prek programov Čarobne zime in Čarobnega poletja doživeli tudi lepše trenutke, na katere so se lahko opirali. Tako so videli, da ni vse slabo, da ne obstajajo zgolj težave.

Ravnokar smo prišli z vikend tabora v Zambratiji, kamor smo peljali 35 otrok iz prve in druge triade. Nekateri med njimi brez pomoči podjetja HOFER še ne bi videli morja. In ravno to je ta HOFER pomoč, ki premika meje, saj daje otroku občutek, da je nekomu, ki ga ne pozna, mar zanj.

HOFER podpira tudi Dijaški sklad, da lahko najstniki nadaljujejo svojo šolsko pot tam, kjer si želijo. Tako jim ni treba iskati alternative, saj se jim delno ali v celoti plača bivanje v dijaškem domu.

Prek HOFERja smo tudi omogočali, da so družine same peljale otroke na izlete. Otroci si dostikrat mislijo: »Ja, Zveza Anita Ogulin & ZPM je peljala otroke na morje. Oni so poskrbeli za nas, ker doma ne morejo.« Ampak ko mi omogočimo družinam, da peljejo svoje otroke na morje, zadaj ne vidijo organizacije, ampak si mislijo: »Moji starši so me peljali.« In to je tisto, kar gradi družinske vezi. Letos smo s pomočjo HOFERja peljali družine tudi v Gardaland in to je tak izlet, ki si ga družine same ne bi privoščile. Se pa lahko s tem pohvalijo tudi v šoli, ko jih ob prihodu s počitnic vprašajo, kje so bili. Sicer si otroci zaradi želje po vključenosti in sprejetosti lahko tudi izmišljujejo stvari, kar poslabša stanje, ali pa se začnejo umikati iz družbe, saj se ne počutijo enakovredne. To so recimo zgolj letošnji poletni projekti, v desetih letih se jih je nabralo veliko več. Vsi pa imajo enak učinek na otroke – hvaležnost in grajenje odnosov doma.

