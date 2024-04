Za novorojenca do 1254 evrov nagrade: preverite, s koliko evri pomagajo v vaši občini

Od 212 občin, kolikor jih imamo v Sloveniji, jih najmanj 207 ob rojstvu otroka staršem ponudi enkratno finančno pomoč, lahko bi rekli nagrado, bodisi denarno bodisi v bonih. Tiste, ki jo, v povprečju namenijo približno 320 evrov za vsakega otroka, sedem najmanj tisočaka, najradodarnejša pa celo 1254 evrov.

Vse slovenske občine skupaj, ki so nam poslale odgovore – takšnih je bilo 209 od 212 – so po naših izračunih leta 2023 namenile približno 3,5 milijona evrov pomoči ob rojstvu otroka. Največ sredstev so za to namenili v Domžalah, več kot 125.000 evrov, sledita Ajdovščina (91.200 evrov) in Nova Gorica (87.500 evrov). Mestna občina Ljubljana (MOL), ki ima največ prebivalcev, je za ta namen porabila 57.000 evrov.

