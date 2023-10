Zgodba Martine Mustar, ki je 26. aprila letos v 72. letu starosti umrla v UKC Ljubljana, po prepričanju njene družine razkriva še eno žalostno plat slovenskega zdravstvenega sistema. »Moja mama je do zadnjega verjela v to, da bo operirana. 'Saj bodo, saj bodo, saj bodo ...' je ponavljala,« se še danes spominja njen sin Blaž Mustar. »Človek zaupa sistemu, in prav to me zdaj najbolj boli. Prav jezen sem nase. Da smo lahko tako naivni glede našega zdravstva.« Njegov oče in Martinin mož Vinko mu le pritrdi: »Pri zdravnikih moraš biti prav tečen. Če se ne boš pobrigal zase, se ti bo očitno slabo p...