Za jaslice hoteli tudi kravo, a je bila predraga (FOTO)

Pod velikim kozolcem, ki so ga pred skoraj dvema desetletjema postavili člani Turističnega društva Krim iz Vrbljen pri Igu, so minulo soboto blagoslovili znamenite jaslice. Vse figure so v naravni velikosti, izjemno lepe pa so predvsem pozno popoldne in zvečer, ko se prižgejo luči. Ob petju tomišeljskega cerkvenega mešanega pevskega zbora – vodil ga je Štefan Balažic ob spremljavi organista, Primoža Puciharja – je jaslice blagoslovil Aco Jerant, župnik iz Župnije Tomišelj, Darja Modic iz TD Krim pa je spregovorila o božiču in jaslicah.

Vse se je začelo leta 1996, torej pred 28 leti, ko so v društvu slišali, da bodo nekje pripravili žive jaslice kar na avtomobilski prikolici. »Temu smo se kar malce posmehovali, tako da smo se odločili, da bomo izdelali svoje jaslice v naravni velikosti,« je povedala Marinka Livk, predsednica TD Krim.

Pred vstopom v toplar se otroci razveselijo Božička.

Darja Modic skrbi za prireditve TD Krim.

»Potem se je zvrstilo precej vprašanj, kako napraviti take jaslice. Odločili smo se, da bomo figure napolnili s slamo in jih postavili na lesene podstavke. Pojavilo se je še precej drugih težav, saj nismo vedeli, kako bomo lahko oblikovali in oblekli figure in živali, ki spremljajo jaslice. Zdaj že nekaj časa postavljamo primerno napravljene lutke v naravni velikosti. Pred dvema letoma smo njihove obleke povsem prenovili. Letos smo se začeli na postavitev pripravljati že na začetku decembra. Članice in člani smo temu namenili veliko ur prostega časa.«

Sporočilni pomen

»Božični praznik lahko predvsem starejšim prikliče v spomin vsakoletno dolgočasno in posladkano razpoloženje, ki ga leto za letom doživljajo ob nadobudnih otrocih,« je povedala Modičeva. »A če bomo hoteli Jezusovo rojstvo pravilno razumeti, bomo morali imeti odprto srce kot otroci. Božična skrivnost nas bo dvignila iz sivine našega vsakdana in nas razveselila s prisrčno domačnostjo. Božič je čas zveličanja, kajti z učlovečenjem Boga so tudi ljudje postali vredni božjega sinovstva, nadalje je božič čas odpuščanja, ker z Jezusovim rojstvom prihaja mir na zemljo in v srca vseh, ki ga sprejemajo, in končno je božič čas luči, saj nam vliva novega upanja in poguma za prijaznost in ljubezen do vseh ljudi.«

Obiskovalci so se lahko ogreli.

Marija, dete in Jožef

Spregovorila je o postavljanju jasličnih figur Marije, Jožefa in deteta ter drugih: »Jaslice predstavljajo umetniško upodobitev ali uprizoritev rojstva Jezusa Kristusa. Kristusovo rojstvo je najbolje opisano v Lukovem evangeliju, na kratko pa ga omenjata tudi Matej in Janez. Postavitev jaslic v družinskem krogu nosi sporočilni pomen povezanosti družine, saj je eden najbolj zaželenih in veselih dogodkov krščanske tradicije pri nas.«

Blagoslovil jih je tomišeljski župnik Aco Jerant.

Glavni namen postavljanja jaslic je, da se kristjani spominjajo rojstva Jezusa Kristusa, odrešenika. Zakaj njihovo postavljanje? »Verjetno veste, da so freske in druge risarije po cerkvah nastale zato, da so ljudje, ki so bili večinoma nepismeni, z njihovo pomočjo razbrali vsebine raznih svetopisemskih zgodb. Tudi jezuiti, ki so leta 1644 postavili prve jaslice na Slovenskem, so vedeli, da si ljudje stvari predstavljamo veliko lažje, če jih vidimo. Zato je vsakoletno postavljanje jaslic pomemben spomin na dogodek, ki se je zgodil po božji volji, da bi bil človeški rod rešen,« je še povedala Modičeva.

Vse figure so v naravni velikosti.

1996. se je začela praznična zgodba.

V ospredju druženje

Jaslice postavijo pod kozolcem, pred leti pa so jih postavljali na prostem, a so se vedno srečevali s težavami. »Večkrat nam jo je zagodlo vreme. Zaradi nizkih temperatur je zmrznila zemlja, tako da smo imeli veliko težav s tem, kako bomo v zemljo zapičili kole. Zgodilo se je celo, da so zaradi objestnosti deklet, ki so pregloboko pogledale v kozarec, izginile lesene ovce, policisti so jih pozneje našli in jih vrnili k jaslicam. Zdaj imamo nove ovce v naravni velikosti, ki smo jih kupili na meji med Češko in Avstrijo, kjer je ogromna trgovina vseh mogočih izdelkov z vzhoda. Hoteli smo kupiti tudi kravo, a je bila predraga oziroma bi bilo skoraj ceneje, če bi kupili živo. Zanjo so hoteli približno 400 evrov, barantanje ni pomagalo. Ne vem niti, kako bi jo spravili na avtobus, če bi trgovci s Kitajske vseeno popustili …« se spominja Janez Modic, član TD Krim.

Na podrobnosti niso pozabili.

Pred dvema letoma so prenovili obleke.

Še pred blagoslovom smo se srečali s tomišeljskim župnikom Jerantom in spregovorili o praznovanju božiča. »Jaslice imajo izredno dolgo tradicijo,« je dejal Jerant. »Znan je zapis iz 13. stoletja o živih jaslicah, ki jih je postavil Frančišek Asiški. Postavljanje jaslic je že od nekdaj družinska tradicija. V zadnjem obdobju se pojavljajo, recimo jim skupne jaslice, kakršne so jih postavili člani TD Krim pod toplarjem v Vrbljenah pri Igu. To je obenem oblika druženja in ustvarjanja. Opažam, da tako moški kot ženske radi prihajajo in postavljajo jaslice v naravni velikosti, pomembno pa je vsekakor druženje vaščanov, članov društva.«

Zapel je cerkveni mešani pevski zbor tomišeljske župnije.

S tomišeljskim župnikom smo govorili tudi o praznovanju božiča. »Pri kristjanih gre za spomin na rojstvo Jezusa Kristusa,« poudarja Aco Jerant. »Res pa je, da družba, trgovci in drugi pač pristavijo svoj lonček za čim večji zaslužek. Na žalost božič vedno bolj dobiva obliko nekega praznika, ki se kaže kot priložnost za zaslužek. Tudi pri voščilih prihaja do napak. Namesto izraza 'blagoslovljen božič' ljudje uporabljajo izraze, kot npr. 'Želimo vam čarobne ali lepe praznike'. To ni krščansko, zato bi morali te stvari ločiti.«