Za dober namen vrtela pedale od Maribora do Southamptona

Zakonca Alice Shepherd Erlač in Žiga Erlač sta ves mesec kolesarila v dobrodelne namene. In to iz Slovenije v Anglijo, natančneje, od Maribora do Southamptona. Za 2000 kilometrov dolgo pot sta potrebovala 31 dni.

Na cilju so ju pričakali svojci in prijatelji. FOTO: osebni arhiv

Alice in njen mož Žiga sta na tej poti zbrala več kot 5000 funtov, o njunem podvigu pa je poročal tudi BBC. Shepherd Erlačeva je za britansko nacionalko povedala, da sta se izziva lotila v spomin na njenega očeta, ki je umrl za rakom kostnega mozga, ter da je bilo njuno kolesarjenje pravzaprav eno samo ozaveščanje o tem, kako lahko postanejo ljudje darovalci izvornih celic.

Epsko potovanje

Povedala je, da je bilo potovanje naravnost epsko. Med kolesarjenjem je pridobila številna življenjsko pomembna spoznanja. »Spominjala sem se, da mi je vselej, kadar sem se z njim pogovarjala o njegovem raku in zdravljenju, položil na srce, da stiske in težave rešuje tako, da poskuša najti prostor praznega prostora (find a place of empty space).«

Ta stavek si je še posebno zapomnila, ves čas pa se je svetlikal tudi med kolesarjenjem, napisanega sta imela na kolesarskem dresu. »S tem sva želela poudariti, da moramo biti čim bolj osredotočeni na trenutek, v katerem smo.«

Družina in prijatelji so jima priredili veličasten sprejem tudi na sami ciljni črti, in sicer pred splošno bolnišnico v Southamptonu, na dan, ko bi moral njen oče praznovati 59. rojstni dan.

»Od njegove smrti pred desetimi leti se nisem več vrnila v to bolnišnico, zato je bil trenutek, ko sva prikolesarila z Žigo, zares čudovita izkušnja,« je dejala.

Prepričevala bodoče darovalce

Ona je Britanka, njen mož je iz Slovenije, kjer živita zadnjih pet let. Žiga je tudi odličen deskar na snegu. Iz domačega Maribora sta se odpravila 3. avgusta. Par je potoval skozi Avstrijo, Nemčijo, Francijo, s trajektom prek Jerseyja v Poole in nato naprej v Dorset ter Southampton. Na potovanju sta zbirala sredstva za Southampton Hospitals Charity ter za dobrodelno organizacijo Anthonyja Nolana, ki spodbuja ljudi, da se pridružijo registru darovalcev matičnih celic.

Zakonca Shepherd Erlač sta že med potjo pojasnjevala in prepričevala javnost, da so presaditve matičnih celic statistično najuspešnejše, če je darovalec star med 16 in 30 leti. Močno upata, da bi se jima pridružilo čim več mladih, ki bodo pomagali bolnikom v stiski, prav zato sta tudi kolesarila, prepričati sta želela čim več ljudi, da z darovanjem matičnih celic rešujejo življenja.

Žiga in Alice sta kolesarila v spomin na njenega očeta. FOTO: osebni arhiv

Pa ne samo to: Alice in Žiga želita, skupaj s Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, opremiti šest bolniških sob na Oddelku za onkologijo in Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo s sobnimi kolesi ter zbrati sredstva za brezplačni program celostne rehabilitacije za bolnike s krvnimi raki.

Imel je redko obliko

Izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo je Kristina Modic: »Ponosni smo in hvaležni, da smo bili lahko del Alicine in Žigove dobrodelne poti. Skupaj z njima se bomo potrudili, da zberemo dovolj sredstev za nakup šestih sobnih koles za hematološke in onkološke bolnike, ki se zdravijo v UKC Maribor. Dogovorjeno je, da ta namenimo tudi za program celostne rehabilitacije, ki ga že šesto leto zapored brezplačno ponudimo bolnikom s krvnimi raki, seveda tudi tistim, ki se zdravijo v UKC Maribor. Ne da se opisati njihove hvaležnosti, ko se z našo pomočjo in pomočjo donatorjev lažje in hitreje vrnejo v življenje, med svoje domače, v delovno ali izobraževalno okolje.«

Sicer pa je imel Ben Shepherd izjemno redko obliko raka kostnega mozga in se je zdravil skoraj pet let. Njegov primer je bil sploh poseben, saj ta rak ni običajen pri teh letih. Ker je bil v srednjih 40., ko je začel zdravljenje, se je odločil biti tudi del raziskovalnega zdravljenja s Kim Orchard v bolnišnici v Southamptonu. Sledilo je sodelovanje z organizacijo Anthonyja Nolana, v kateri so Benu naposled našli darovalca krvi in krvotvornih matičnih celic. Odločno se je proti raku boril do konca. Kot rečeno: Alice in Žiga sta kolesarila v spomin nanj, želela pa sta tudi širšo javnost seznaniti z redkimi oblikami raka, predvsem pa s tem, kako pomembno je darovanje krvi in krvotvornih matičnih celic, kako pomembno je dobiti darovalca oziroma biti darovalec.